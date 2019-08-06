Казахстан и Израиль будут совместно производить БПЛА

Израиль и Казахстан подписали долгосрочный контракт по сборке беспилотных летающих аппаратов в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК "Казахстан инжиниринг".

ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило долгосрочный контракт с компанией Elbit Systems Ltd. (Израиль) по сборке, производству и техническому обслуживанию БПЛА. Также подписано лицензионное соглашение по передаче исключительных прав на использование Товарного знака Elbit Systems Ltd. на территории РК.

"Казахстанская авиационная индустрия" - это совместно развиваемое АО НК "Казахстан инжиниринг" и ТОО "Камкор Менеджмент" предприятие, которое выполняет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию воздушных судов. "Данный проект позволит нам не только реализовывать БПЛА, но и снизить зависимость от других стран по вопросам ремонта и сервиса беспилотников. Кроме того, это даст нам возможность формировать отечественный квалифицированный персонал и создать новые рабочие места", - подчеркнул Председатель Правления АО НК "Казахстан инжиниринг" Куаныш Бишимов.

Как отметил К. Бишимов, предприятие должно стать крупным центром по обслуживанию, ремонту и модернизации летательных аппаратов в стране. В перспективе планируется и экспорт казахстанской продукции. До конца текущего года ожидается первая поставка оборудования, узлов и агрегатов для производства БПЛА.

Напомним, что впервые о совместном израильско-казахстанском выпуске БПЛА заговорили в 2016 году, когда в Тель-Авиве состоялась встреча тогдашних министров обороны Казахстана и Израиля - Имангали Тасмагамбетова и Авигдора Либермана, в ходе которой обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Как сообщала пресс-служба минобороны Казахстана, "во время встречи достигнуты договоренности по совместному производству беспилотных летательных аппаратов по израильской технологии в Казахстане".

Кроме того, было достигнуто соглашение по обучению казахстанских военных на базе израильского Центра подготовки операторов БПЛА.

Примечательно, что в самом Израиле сделка была воспринята неоднозначно. С одной стороны, и Либерман и Нетаньяху восхваляли сделку и говорили об историческом знаечнии связей Казахстана и Израиля. С другой стороны существовали опасения, что технология, которой Израиль поделится с Казахстаном, может попасть в Россию. «Существуют определенные современные системы, которые Израиль не продает россиянам, - пояснили чиновники, и тогда будет сложно развернуться и продать те же системы Казахстану».

Кроме того, некоторые официальные лица Израиля отметили, что на международных площадках Казахстан часто голосует против Израиля. Казахстан, как страна с мусульманским большинством, порой присоединяется к Организации исламского сотрудничества на международном уровне; как бывшая советская страна, Казахстан также часто присоединяется к России.

Казахстан тем не менее, считает очень важными связи с Израилем: для казахов Израиль является центром технологических инноваций и бизнеса, способным преобразить их страну.