Чеченцы подрались с польскими футбольными фанатами в Кракове

В польском Кракове были задержаны около 20 чеченцев, граждан России, из-за потасовки с местными футбольными фанатами. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает RMF FM.

По данным радиостанции, конфликт случился на парковке около одного из торговых центров Кракова.

Сотрудники польской полиции задержали порядка 20 россиян «в основном чеченского происхождения» после того, как они вступили в физическое противостояние с болельщиками местного клуба «Краковия». Также известно о нескольких задержанных поляках.

Отмечается, что при себе у чеченцев было оружие, а также другие опасные предметы и наркотики. Согласно предварительным данным, причина конфликта связана с торговлей на городском рынке, включая нелегальную торговлю сигаретами.

Как уточнила представитель регионального управления полиции Катарина Цисло, инцидент был разрешен без применения оружия. В настоящее время офицеры проводят обыски в квартирах задержанных. Дело передано в региональную прокуратуру Кракова.