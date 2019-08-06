Группа сионистских пропагандистов в США оказалась на грани исчезновения

Американская группа, которая занимается произраильской кампанией, была вынуждена закрыть свои офисы в Израиле, и оказалась на грани полного закрытия вообще. Согласно сообщениям, группа обвиняет в отсутствии поддержки ее работы сложившийся американский политический ландшафт.

Проект «Израиль» использовал кампании в социальных сетях и пытался повлиять на освещение в СМИ, чтобы, как он сам это описывает, «создать эхо-камеру» для произраильских версий новостей, работая напрямую со средствами массовой информации и журналистами.

Проект активно занимался израильской хасбарой - это еврейский термин для распространения позитивной рекламы.

В четверг вице-президент группы Лиор Вайнтрауб заявил в Facebook: «Спустя почти 15 лет вчера был последний день израильского офиса проекта «Израиль»».

Израильская ежедневная газета «Гаарец» сообщила, что проект закрыл свои израильские офисы в среду, потому что не нашел финансирование.

Вайнтрауб обвиняет в ситуации поляризацию в политике США, которая, по его словам, привела к тому, что группа потеряла сторонников как в Республиканской, так и Демократической партиях.

«Проект «Израиль» стал первой жертвой поляризации в произраильском сообществе в Америке - и в некотором смысле это нормально. Определенные дела стоят того, чтобы за них заплатить», - писал бывший дипломат Вайнтрауб.

Группа заявляет, что одним из главных ее успехов является ее кампания против ядерной сделки с Ираном в 2015 году, против которой категорически выступал Израиль, а в прошлом году от нее отказался президент США Дональд Трамп.

Она пыталась повлиять на освещение в СМИ, связывая журналистов с аналитиками и источниками, которые соответствуют взглядам проекта «Израиль», проводя телефонные конференции с ключевыми фигурами и предоставляя информацию о текущих событиях.

В общем, происходит то, о чем мы уже неоднократно писали, со ссылкой на еврейских аналитиков. Беззастенчивый союз Трампа и Нетаньяху в долгосрочной перспективе выйдет боком сионистам в США.