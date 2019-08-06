Стрельба в Эль-Пасо - все таки терроризм

Американские власти заявили, что стрельба, в результате которой погибли 20 человек в пограничном городе Эль-Пасо в Техасе, будет рассматриваться как случай "внутреннего терроризма".

Объявление было сделано в воскресенье, когда Мексика заявила, что предпримет юридические действия для защиты своих граждан в Соединенных Штатах. Шесть мексиканцев были среди убитых в результате субботнего нападения с оружием в магазине Walmart, по словам чиновников.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал, что нападение было преступлением на почве ненависти, и полиция сослалась на манифест преступника, в котором он говорит, что кровопролитие было мотивировано расовой борьбй.

Государственный прокурор заявил, что будет добиваться смертной казни для подозреваемого, 21-летний Патрика Крузиуса из Аллена, штат Техас.

Прокурор в западном округе Техаса Джон Баш сказал, что федеральные власти рассматривают нападение с применением оружия как случай "внутреннего терроризма".

«И мы собираемся поступить так же, как и с террористами в этой стране, чтобы обеспечить быстрое и определенное правосудие», - заявил Баш на пресс-конференции.

Он сказал, что атака, по-видимому, «предназначена для запугивания гражданского населения, если не сказать больше».

Расстрелы в Эль-Пасо и Дейтоне стали 250-й и 251-й, соответственно, массовой стрельбой в этом году в США, по данным неправительственной организации «Архивное насилие». Она определяет массовую стрельбу как инцидент, в котором по меньшей мере четыре человека были ранены или убиты в результате стрельбы.