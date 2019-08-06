Сирийский режим возобновил бомбардировки Идлиба

Армия Башара Асада возобновила операции против повстанцев в Идлибе, нарушив режим прекращения огня в последнем оплоте оппозиции.

В заявлении асадитских СМИ в понедельник армия обвинила повстанцев в нарушении перемирия, которое было заключено на прошлой неделе во время переговоров в Казахстане после трехмесячной кампании, поддерживаемой Россией.

«Вооруженные террористические группы, поддерживаемые Турцией, отказались соблюдать соглашение о прекращении огня и предприняли множество нападений на мирных жителей в прилегающих районах», - говорится в сообщении армии. «Вооруженные силы возобновят свои военные действия против террористов», - добавляют военные режима.

Активисты оппозиции сообщают о ряде воздушных налетов на Хан-Шейхун, контролируемый повстанцами город на юге Идлиба.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что воздушные налеты режима возобновились в регионе через несколько минут после отмены перемирия, до того, как к нему присоединились российские самолеты. Российские самолеты ударили по западному краю анклава, в то время как самолеты с обеих сторон возобновили бомбардировку его южного фланга, сообщила СОПЧ.

Между тем российское министерство обороны заявило, что повстанцы обстреляли окраину их ключевой авиабазы ​​Хмеймим в соседней провинции Латакия.

Агентство РИА со ссылкой на министерство сообщило, что атака не затронула авиабазу.

СМИ режима и активисты оппозиции сообщали о неоднократных нарушениях перемирия обеими сторонами с момента его вступления в силу 1 августа.

СМИ режима в то время заявляли, что прекращение огня зависит от того, будут ли вооруженные группы выполнять соглашение 2018 года, направленное на создание буферной зоны в Идлибе. Сочинское соглашение было заключено при посредничестве России, главного союзника президента Сирии Башара Асада; и Турции, которая поддерживает некоторые повстанческие группы в регионе.

В соответствии с соглашением вооруженные группы в последней удерживаемой повстанцами провинции должны были отступить на 20 км от демилитаризованных районов, а также вывести свое тяжелое оружие с линии фронта.

Несмотря на объявление о прекращении огня на прошлой неделе, воюющие стороны продолжали обстреливать друг друга.

Более того, лидер Хайат Тахрир аш-Шам прямо заявил, что не будет выполнять условия соглашения, и что ХТШ не отступит от линии фронта.

«То, что режим не мог взять военным путем или силой, они не получат мирными средствами или путем переговоров и политики», - сказал глава ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани.

В итоге заявление аль-Джулани стало идеальным поводом для Дамаска, чтобы в очередной раз заявить всему миру, что в Идлибе не с кем договариваться, а вся оппозиция состоит из международных террористов, которые плевали на все соглашения, подписанные Анкарой. Расплачиваться за это будут мирные жители Идлиба.