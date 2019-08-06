ООН призывает к санкциям против военных Мьянмы

Спустя неделю после того, как бирманские солдаты начали резню в деревнях рохинджа, убивая тысячи людей, сжигая их живыми в своих домах и насилуя женщин и детей, главнокомандующий страны пригласил местных бизнесменов на церемонию пожертвования в поддержку кровавой кампании.

Церемония в сентябре 2017 года, на которой старший генерал Мин Аунг Хлайнг собрал более 1,4 млн. долларов, является лишь одним из примеров того, как военные Мьянмы использовали обширную сеть деловых связей для финансирования "жестоких операций против этнических групп", говорится в отчете миссии Организации Объединенных Наций по установлению фактов. Отчет был опубликован в понедельник.

В 111-страничном отчете группа из трех экспертов по правовым вопросам призвала международное сообщество разорвать все связи с армией Мьянмы, требуя финансовых санкций, эмбарго на поставки оружия и потребительского бойкота.

Напомним, что еще в прошлом году выходил доклад, который призвал привлечь к ответственности Мин Аунг Хлайнга и других высокопоставленных военных лидеров за их роль в жестоких репрессиях 2017 года, в результате которых более 730 000 рохинджа бежали в Бангладеш.

Военные категорически отрицали какие-либо правонарушения и описывают свои действия как законные «операции по зачистке» в ответ на нападения на блокпосты со стороны вооруженных группировок рохинджа, которые, по их словам, являются «террористами».

В докладе предлагается руководство для тех, кто хочет ударить генералов по их карманам, и делается попытка «составить максимально полную картину экономической активности военных».

Доклад перечисляет более 120 предприятий, вовлеченных во все сферы бизнеса, от строительства и фармацевтики до туризма и добычи драгоценных камней, которые принадлежат двум непрозрачным военным конгломератам, Мьянманской экономической корпорации (MEC) и Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).

Также называются 59 иностранных компаний, которые имеют совместные предприятия или другие коммерческие связи с военными фирмами. По словам представителей миссии, эти фирмы «рискуют внести свой вклад или быть связанными с нарушениями международных прав человека и гуманитарного права».

В их число входит Japan Tobacco International, которая производит сигареты под маркой Camel и Winston и имеет совместное предприятие с MEC. Также в списке есть Newtec, бельгийская компания, поставляющая технологии для телекоммуникационного предприятия, принадлежащего армии, под именем Mytel.

К слову, представитель Newtec уже сообщил Al Jazeera, что «нахождение нашей компании в этом списке крайне шокирует нас», и что компания выступит с заявлением во вторник.

В докладе утверждается, что в соответствии с международным правом фирмы имеют юридическое обязательство отказаться от военных Мьянмы.

Правозащитники говорят,что репутационный риск быть связанными армией Мьянмы может помочь подтолкнуть иностранные компании к отказу от бизнеса с бирманскими военными.

«Если наш отчет наносит ущерб их репутации, пусть будет так» - говорят авторы доклада.

Группа также призвала к уголовному преследованию десятков компаний Мьянмы за содействие и подстрекательство к международным преступлениям и преступлениям против человечества с финансовыми взносами в армию и правительство.

Дэвид Мэтисон, базирующийся в Мьянме аналитик, сказал, что, хотя он и думает, что миссия подготовила «фантастический и важный отчет», он скептически относится к тому, что это окажет какое-либо реальное влияние.

«Боюсь, что я не согласен с утверждением о том, что разрыв связей кампаний с военными подорвет их способность совершать нарушения прав человека», - сказал он.

Военные компании «больше занимаются обогащением высокопоставленных военных офицеров, отдельно от правительственных выплат, чем прямым финансированием преступлений», сказал он, добавив, что многое из оружия армии производятся внутри страны.

«Высшее руководство может быть раздражено этим докладом, но он не ставит под угрозу их способность вести жестокую борьбу с повстанцами и этнические чистки», - добавил он.

Миссия подчеркнула, что финансовые меры в отношении генералов должны сопровождаться уголовным преследованием против них.

Авторы надеются, что доклад послужит стимулом для дальнейшего расследования имущества военных учреждений со стороны ООН, журналистов, НПО и других.

По их словам, отчет показывает, что у иностранных правительств больше нет оправданий для бездействия.

«Члены международного сообщества пытаются защитить свое бездействие, говоря, что их возможности для воздействия на вооруженные силы ограничены. В этом докладе раскрывается, что это ложь».