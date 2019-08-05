Арестованным в Египте ингушским студентам стало хуже

У ингушских студентов, задержанных в Египте в августе 2018 года, резко ухудшилось здоровье. Об этом сообщает Хадишат Пугоева, жена одного из студентов Илеза Аушева.

"Со здоровьем проблемы, теряют сознание, у мужа проблемы с сердцем начались", – сказала она. Пугоева связала состояние мужа и других арестованных с плохими условиями содержания.

"Игнорируют их, не обращают на них внимание, когда они обращаются к сотрудникам. И кормят плохо", - отметила Пугоева.

Она добавила, что египетские власти допустили к студентам членов их семей и российских дипломатов, отцы посетили их в тюрьме около двух месяцев назад. Ранее египетские власти длительное время отказывались допустить в тюрьму дипломатов и родственников арестантов.

Напомним, что студенты исламского университета Аль-Азхар Рамазан Плиев, Исмаил Чемурзиев, Илез Аушев и Али Дзейтов были задержаны в августе 2018 года. О судьбе пятого студента Хизира Дугиева до сих пор ничего не известно. Всех их обвиняют в причастности к экстремистской деятельности.