ДТП в Каире привело к сильному взрыву и пожару

По меньшей мере, 19 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва возле Национального института рака в египетской столице, сообщили в министерстве здравоохранения Египта в понедельник.

Министерство внутренних дел сообщило, что одна машина разогналась и столкнулась с другими, что привело к взрыву поздно вечером в воскресенье.

Но почему авария вызвала такой большой взрыв, было не сразу понятно. Также было неясно, все ли жертвы находились в машинах.

Видео, размещенные в Интернете, показали, что пожарные пытались взять под контроль крупный пожар, который повредил несколько автомобилей.

Сам Центр лечения рака был эвакуирован после аварии, которая произошла недалеко от знаменитой площади Тахрир.



Сотрудник службы безопасности ближайшего банка Абдель-Рахман Мохамед рассказывает: «Мы услышали взрыв и ... стекло входной двери банка посыпалось».

Банк находится напротив больницы.

Министерство здравоохранения заявило, что пострадавшие были доставлены в больницы для лечения.

Прокурор Египта расследует причину инцидента, сообщает агентство Reuters. Пока не было никакого официального заявления, указывающего, что взрыв был результатом теракта.

Известно, что на место взрыва прибыла группа прокуроров, криминалистов и экспертов по взрывам.

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия такого рода не редкость в Египте. Официальное статистическое агентство страны сообщает, что только в прошлом году 8000 аварий привели к более чем 3000 смертей и 12 000 травм.