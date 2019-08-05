США продлили сирийским беженцам временную защиту от депортации

Администрация Дональда Трампа заявила, что позволит приблизительно 7000 сирийцам, проживающим в США, остаться под временной программой, которая защищает их от депортации.

Объявление о продлении временного охраняемого статуса (ВОС) еще на 18 месяцев было сделано исполняющим обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности Кевином Макалинаном в заявлении, опубликованном в четверг.

«Решение о продлении ВОС для Сирии было принято после обзора условий, имеющихся в данной стране, а именно продолжающегося вооруженного конфликта и чрезвычайных и временных условий, а также оценки того, продолжают ли эти условия существовать в соответствии с требованиями устава» - написал Макалинан.

После межведомственного процесса консультаций Макалинан сказал: «Условия, поддерживающие назначение ВОС для Сирии, продолжают существовать».

Переводя с бюрократического языка на человеческий — «мы посмотрели и решили, что Сирия по прежнему очень опасная страна, поэтому не можем выгнать сирийцев прямо сейчас».

Администрация Трампа пыталась положить конец ВОС для граждан ряда стран, в том числе Непала, Гаити и Судана, но судебные разбирательства остановили эти усилия. Программа предоставляет защиту гражданам стран, пострадавших от войны, стихийных бедствий и других условий.

Адвокаты мигрантов говорят, что администрация прекратила допускать в программу больше сирийцев, хотя страна все еще опустошена гражданской войной. Это значит, что еще 7000 сирийцев не смогут получить убежище в США.

«Мы рады, что для нынешних держателей ВОС есть еще один период защиты, но призываем администрацию Трампа и конгресс найти более долгосрочное решение их нестабильной правовой ситуации. У сирийских держателей ВОС мало надежды на безопасное возвращение в свою страну в ближайшем будущем - даже госдепартамент счел Сирию категорически небезопасной», - сказал Дэрил Грисграбер, глава гуманитарной политики в некоммерческой организации Oxfam America, занимающейся решением проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

Имеется в виду, что в апреле Государственный департамент США издал консультативную рекомендацию по туризму уровня 4, предупреждающую американцев: «Не путешествуйте в Сирию из-за терроризма, гражданских беспорядков, похищений людей и вооруженных конфликтов. Ни одна часть Сирии не застрахована от насилия».

В заявлении Макалинана подчеркивается временный аспект ВОС.

«В течение следующих 18 месяцев исполняющий обязанности секретаря рассмотрит условия в Сирии, чтобы определить, следует ли продлить срок его назначения или прекратить действие», - написал он. «Секретарь примет следующее решение о продлении или прекращении назначения Сирии до 30 января 2021 года».