Индия отменяет специальный статус Кашмира и усиливает оккупацию

В некоторых районах Кашмира были введены строгие меры изоляции, а местные политики, как сообщается, были арестованы. В спорном регионе усиливается напряженность после массированного развертывания дополнительных индийских войск.

«Согласно приказу не должно быть публичных мероприятий, а все учебные заведения также должны оставаться закрытыми», - говорится в заявлении правительства Джамму и Кашмира, которое в настоящее время подчиняется центральному правительству, в воскресенье вечером.

В приказе также говорится, что неопределенные ограничения безопасности будут применяться в главном районе Сринагар.

По сообщениям индийских СМИ, некоторые проиндийские лидеры в регионе, в том числе бывшие главные министры Мехбуба Муфти и Омар Абдуллах, были помещены под домашний арест.

Меры были приняты после того, как индийское правительство переместило 10 000 военнослужащих в регион на прошлой неделе, при том, что регион и без того считается одним из самых милитаризованных в мире. Всего около 700 000 индийских солдат находятся сейчас в Кашмире.

После этого последовал беспрецедентный приказ всем туристам и индусским паломникам покинуть Гималайскую долину. Распоряжение правительства штата Джамму и Кашмир фактически отменило крупное индуистское паломничество, которое проводилось в гималайском пещерном храме в течение 45 дней в году.

Для региона, многие жители которого зависят от туризма, это стало существенным ударом.

Некоторые из правительственных приказов, изданных на прошлой неделе, содержали указания врачам оставаться в готовности, не местным студентам уезжать домой, а районным администраторам оставаться в режиме ожидания.

Жители Кашмира опасаются, что Нью-Дели планирует провести «демографические изменения» в единственном в Индии регионе с мусульманским большинством, отменив закон, запрещающий посторонним покупать землю в управляемом Индией Кашмире.

Все эти меры, ссылающиеся естественно на «террористические угрозы», вызвали страх и панику среди жителей Кашмира, которые и раньше жили посреди непрекращающегося конфликта.

В воскресенье длинные очереди были замечены возле автозаправочных станций, продовольственных и медицинских магазинов и банкоматов в главном городе Сринагар. Люди бросились запасаться всем необходимым в преддверие празднования Ид аль-Адха (12 августа в Индии). Впрочем, многие жители признаются, что потеряли праздничное настроение, и просто запасаются топливом, лекарствами и продуктами на всякий экстренный случай.

Между тем, вдоль линии контроля (ЛК), де-факто военизированной границей, которая разделяет Кашмир между Индией и Пакистаном, произошел новый всплеск военных действий между ядерными соседями.

Индийская армия в воскресенье заявила, что «большое число попыток Пакистана нарушить мир в долине» было засвидетельствовано в последние 36 часов, но Пакистан это отрицает.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в Твиттере, что ситуация может «взорваться в виде регионального кризиса».

«Единственный путь к миру и безопасности в Южной Азии пролегает через мирное и справедливое урегулирование Кашмира», - заявил он.

Хан обсудил ситуацию на встрече с военными чиновниками в воскресенье, в то время как его индийский коллега Нарендра Моди, как ожидается, проведет аналогичную встречу в понедельник.

Тот факт, что нынешняя ситуация в Кашмире абсолютно серьезна, подтверждается последним президентским указом, который кардинально меняет конституционный статус Кашмира.

Министр внутренних дел Амит Шах заявил парламенту в понедельник, что несмотря на сильную оппозицию со стороны членов партии Индийский национальный конгресс, президент подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, которая предоставила особую автономию гималайскому региону с мусульманским большинством.

Статья 370 Конституции запрещает индийцам из-за пределов штата поселяться на постоянной основе, покупать землю, работать в местных органах власти и получать стипендии на образование.

В указе говорится, что мера вступила в силу «немедленно».

Кашмирские мусульмане справедливо опасаются, что, покончив со статьей 370, индуистское националистическое правительство надеется изменить демографию мусульманского большинства в Кашмире, допуская приток новых жителей-индуистов.

Шах сказал, что правительство также решило разделить штат на две союзные территории - Джамму и Кашмир, где будет свой законодательный орган, и Ладакх, которым будет непосредственно управлять центральное правительство без собственного законодательного органа.

Несмотря на отключение интернет-услуг в регионе, бывший главный министр Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти написала в твиттере, что решение правительства является «незаконным» и «неконституционным».

«Сегодня самый темный день в индийской демократии», - написала она.

Региональные партии в Кашмире ранее назвали попытку отменить статью 370 агрессией против 7 миллионов людей, проживающих в спорном регионе.

К слову, сам закон датируется 1927 годом, когда распоряжение администрации тогдашнего «туземного княжества» Джамму и Кашмир предоставило подданным штата исключительные права.

В воскресенье бывший главный министр Фарук Абдулла провел совещание политических лидеров региона, которые выступили с заявлением, предостерегая «от любого вмешательства в особый статус региона», гарантированного статьей 35А Конституции Индии.

В заявлении говорится, что политические партии региона "остаются едиными ... в своей решимости защитить автономию и особый статус" Кашмира.

Статья 35А была оспорена правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и ее правыми союзниками через серию петиций в Верховном суде Индии.

В прошлом месяце высокопоставленный лидер БДП уже намекнул, что правительство планирует сформировать эксклюзивные индуистские поселения в регионе — видимо израильский опыт.

В общем, судя по всему, правительство Моди решило по жесткому решать проблему Кашмира. «Голос Ислама» продолжит следить за ситуацией в этом регионе.