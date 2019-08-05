Кровавый уик-энд в США: десятки людей убиты всего за сутки

В минувшие выходные из Соединенных Штатов Америки к нам поступали новости, которые легко можно было спутать с вестями из Афганистана, Ливии или Сирии. Почти каждый день в стране происходили массовые убийства.

Началось все с атаки в техасском городе Эль-Пасо, где 21-летний Патрик Крузиус устроил стрельбу в торговом центре Wallmart. В результате погибли 20 человек, еще 20 ранены. Среди убитых — трое мексиканцев, еще шестеро оказались среди раненных. Полиция считает, что преступление могло быть совершено на почве расовой ненависти.

В воскресенье в Дейтоне, штат Огайо, подозреваемый, личность которого пока не раскрывается, успел убить около местного бара девять человек и ранить 27, прежде чем его застрелили полицейские.

Стрелок был в маске и бронежилете. Детали пока что не сообщаются, на месте преступления продолжают работать ФБР и полиция.

В Чикаго, городе постоянного уличного насилия, стрелок открыл огонь у детской площадки. О погибших нет информации, пострадали от ранений семь человек — они доставлены в госпитали, врачи сообщили, что смогли стабилизировать их состояние. Преступник пока не найден, однако спустя несколько часов в нескольких кварталах от места стрельбы кто‑то ранил еще двоих человек.

Все три инцидента случились по сути за одни сутки. Но это лишь капля в море американского насилия, и далеко не единственные инциденты за неделю. Например, в другом Wallmart также произошло убийство на прошлой неделе. В минувший вторник в Саутхэвене, третьем по величине городе штата Миссисипи в результате стрельбы в Wallmart погибли два сотрудника и ранен сотрудник полиции. Стрелял недавно уволенный сотрудник Wallmart, 39-летний Мартез Таррелл Абрам.

А днем ранее стрельба произошла на фуд-фестивале Gilroy Garlic под Сан-Хосе в Калифорнии, три человека погибли, 15 получили ранения. По словам одной из участниц фестиваля, огонь открыл белый мужчина примерно 30 лет с винтовкой.

У всех этих убийств могут быть разные мотивы, и большинство из них нам плохо известны, но вместе их достаточно, чтобы в очередной раз вынести диагноз одержимому психозами американскому обществу, жить в котором становится страшно словно в зоне боевых действий. Безусловно, история Америки, как и всякого большого и динамичного государства, полна насилия, но в данном случае речь даже не про стрельбу в гангстерских кварталах того же Чикаго, где уличные банды делят сферы влияния. Людей убивают в школах, супермаркетах, на детских площадках и фуд-фестивалях. И что самое страшное, мотивы убийц более чем туманны.

Впрочем, иногда мотивы ясны, как день. И это как раз случай массового убийства в Эль-Пасо. Стрелок, пламенный американский «патриот» и трампист Патрик Крузиус, даже составил манифест, в котором объяснил свое преступление целями борьбы против «иностранного вторжения» в США. Манифест его столь же противоречив, как и все подобные опусы белых расистов, например манифест Брэндона Тарранта, вдохновивший Крузиуса. Но зато обескураживающе честен:

"Я просто хочу сказать, что я люблю народ этой страны, но черт возьми, большинство из вас просто слишком упрямо, чтобы изменить свою жизнь. Так что следующим шагом должно стать уменьшение числа жителей Америки, которые пользуются ее ресурсами. Если мы избавимся от достаточного количества людей, наши жизни станут более терпимыми. "

Это уровень людоедской логики, по сравнению с которым меркнет даже мышление отморозков из ИГИЛ*. И здесь наверное пришло время поерничать про «самую мирную религию», или точнее «самую мирную расу», якобы не способную на столь же деструктивное идеологическое насилие, как какие-нибудь «дикие» арабы. Но...зачем? Этого и без нас хватает, да вы и сами думаете о том же.

Также нет смысла повторяться про двойные стандарты в определении «терроризма». Слово «террорист» в отношении Крузиуса до сих пор так и не прозвучало из уст официальных властей, хотя все его составляющие, которые позволяют определять террористами людей с мусульманскими именами, у Крузиуса присутствуют.

В самом деле, стоит ли повторяться всякий раз, если террор ультраправых психопатов из редкой аномалии на фоне т. н. «исламского терроризма» превратился в обыденность? Что тут еще добавить, когда имена Андреаса Брейвика, Даррена Осборна, Дилана Руфа, Брэндона Таранта, а теперь и Патрика Крузиуса говорят сами за себя?

Разумеется, мы можем обвинять в этом идеологию правого консерватизма и самих правых так же, как сами правые консерваторы обвиняют Ислам и мусульман. Но сведение воинствующего экстремизма и неоправданного насилия к идеологии (тем более к религии) лишь порождает условия, которые в свою очередь приводят к таким радикализму и насилию. И тот факт, что на одного «политизированного» психопата, расстреливающего мексиканских детей в супермаркете, или давящего машиной случайных прохожих, приходятся еще десятки случаев «неполитических» убийств должен заставлять задуматься не о конкретной идеологии, но о здоровье массового человека, на чувства и эмоции которого ежедневно давит насквозь токсичная среда.

* - запрещены в РФ