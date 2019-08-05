В Ливии десятки людей погибли в результате авиаудара по свадебной церемонии

По меньшей мере 40 человек были убиты и десятки ранены в результате воздушного нападения на свадебную церемонию на юго-западе Ливии.

В сообщениях говорится, что силы, лояльные Халифе Хафтару, начали атаку в воскресенье в городе Мурзук.

Как сообщает Al-Jazeera, жертвы присутствовали на свадьбе, когда произошло нападение.

Почти 1100 человек были убиты с тех пор, как 4 апреля Хафтар, базирующийся в восточной части Ливии, начал наступление на столицу страны Триполи.

В субботу правительство национального единства Ливии заявило, что оно сбило беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сил Хафтара.

Посланник ООН Гасан Саламе предложил перемирие на время празднования Ид аль-Адха, который начинается около 11 августа, и призвал возобновить переговоры.

В пятницу Европейский союз также призвал воюющие стороны Ливии установить постоянное перемирие и вернуться к переговорам под руководством ООН, чтобы подготовиться к быстрым выборам.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с египетским лидером Абдуль-Фаттахом эль-Сиси о ситуации в Ливии, и призвал к "скорейшему" прекращению огня между враждующими сторонами.

Макрон и Сиси обсудили Ливию «с целью очень скоро поддержать план Организации Объединенных Наций по прекращению огня и возобновлению диалога» между ливийским премьер-министром Файесом аль-Сарраджем и Хафтаром, сообщили в офисе Макрона.

Париж стремится позиционировать себя в качестве посредника в ливийском кризисе, опасаясь его дестабилизирующего воздействия на Сахельский регион Африки.

Египет, ключевой покровитель Хафтара, обеспокоен конфликтом, поскольку у обеих стран длинная граница.

Ливия по-прежнему страдает от конфликтов с 2011 года, когда в ходе восстания был свергнут и убит давний диктатор Муаммар Каддафи.

С тех пор в стране появилось два конкурирующих центра власти: одно в восточной части Ливии, к которой относится Хафтар, и другое в Триполи, которое пользуется признанием ООН.