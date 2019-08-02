Amnesty International призывает подписать петицию в поддержку Эмир-Усеина Куку

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает подписать петицию в поддержку крымскотатарского правозащитника, фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»* Эмир-Усеина Куку.

Согласно заявлению, размещенному на сайте Amnesty International, «Куку провел более трех лет под стражей, в сотнях километров от его жены и двух детей, потому что защищал права других в оккупированном Крыму».

«Обвинения против него являются необоснованными и ему грозит до 25 лет тюрьмы за его активизм», – говорится в сообщении правозащитников.

Amnesty International обращает внимание, что подписанное обращение будет направлено к Генеральному прокурору России.

Напомним, что крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку был задержан в Ялте в 2016 году. Российское следствие обвиняет его в причастности к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Российский военный суд рассматривал ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир» на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан, в том числе Куку, этапировали в Ростов-на-Дону. Сейчас Куку находится под арестом в СИЗО Ростова-на-Дону.

4 апреля сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону второй раз начал рассматривать по существу «ялтинское дело Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

* - запрещены в РФ