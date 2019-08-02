Джохара Царнаева казнят не скоро

Джохара Царнаева, приговоренного к высшей мере наказания (т. е. смертной казни) за организацию теракта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года, вряд ли казнят в ближайшее время, несмотря на восстановление смертной казни за федеральные преступления в США, считает Брюс Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.

Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что власти возобновят казни за федеральные преступления после многолетнего перерыва. Однако, "учитывая процесс апелляции, вряд ли Царнаев будет казнен в ближайшее время", - сказал Маркс, слова которого приводит РИА Новости

Вместе с тем, по его словам, решение Трампа показало, что он готов выполнять предвыборные обещания, даже те, которые неоднозначно воспринимают в обществе. Смертную казнь, согласно опросам, поддерживает около 60% американцев, в то время как 20 лет назад за нее выступали более трех четвертей избирателей. Трамп не раз обещал расширить применение смертной казни.

В очереди на казнь за федеральные преступления находятся 62 человека, но лишь пять из них исчерпали все возможности для апелляции и могут быть казнены немедленно. Царнаев к этой группе не относится. При этом Маркс отмечает, что Трамп усилил давление на демократов, в том числе и по делу Царнаева.