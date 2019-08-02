Израиль лоббировал Вашингтон, чтобы удалить Турцию из программы F-35

Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты заблокируют продажу своих истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках усилий по сохранению своего военного качественного превосходства в регионе, сообщили в среду израильские СМИ.

В последние месяцы Израиль лоббировал Вашингтон, чтобы он удалил Анкару из программы F-35 после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган осуществил закупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Вашингтон заявил, что С-400 могут поставить под угрозу программу F-35 и помочь российской разведке. Израильский Канал 12 сообщил, что израильские официальные лица также обеспокоены тем, что подробности о продвинутых возможностях самолета могут проникнуть в соседние страны.

Напомним, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что удалил Анкару из программы F-35.

Белый дом заявил, что американская программа истребителей «не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения ее передовых возможностей».

Турция, которая заказала более 100 самолетов F-35 на сумму около 1,4 миллиарда долларов, отрицает, что российская система будет представлять опасность для американских военных самолетов, и призвала Вашингтон отменить свое решение.

Самолеты пятого поколения F-35 военные эксперты хвалят за то, что они по сути «меняют правила игры», не только благодаря своим наступательным и скрытым возможностям, но и благодаря способности связывать свои системы с другими самолетами и формировать сеть обмена информацией.

Израиль согласился купить не менее 50 истребителей F-35 у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin. К настоящему моменту было доставлено 16 самолетов, а оставшиеся самолеты должны прибыть партиями по двое и трое до 2024 года.

Израиль является второй страной после США, получившей F-35 от Lockheed Martin, и одной из немногих, которой разрешено модифицировать современный самолет, известный в Израиле как Adir.

В 2018 году израильские военно-воздушные силы объявили, что они использовали F-35 в оперативном режиме, в том числе, по крайней мере, один раз над Ливаном. Таким образом, израильская армия впервые использовала F-35 в реальной боевой операции.

Желание Израиля качественно доминировать в военном отношении на Ближнем Востоке понятно. Парадокс состоит в том, что Турция до недавнего еще времени была одним из производителей F-35, тогда как Израиль был лишь покупателем. Этот факт особенно возмущает многих турок, которые справедливо считают, что Израиль вообще не имеет никакого права решать, у кого может быть на вооружение самолет, создаваемый самими турками в том числе.

Ирония в том, что Израилю ни за что бы не удалось пролоббировать изгнание Турции из программы F-35, если бы не огромный подарок, который израильтянам сделала сама Турция, купив российские C-400.