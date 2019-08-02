В Нидерландах вступил в силу закон о частичном запрете на ношение никаба

В Нидерландах вступил запрет на ношение в общественных учреждениях и транспорте одежды, закрывающей лицо. Очевидно, что в первую очередь этот запрет распространяется на никаб и бурку, которые носят некоторые женщины-мусульманки.

По оценкам, в этой европейской стране с населением 17 миллионов человек всего от 100 до 400 женщин носят паранджу или никаб.

«Отныне ношение одежды, закрывающей лицо, запрещено в учебных заведениях, общественных учреждениях и зданиях, а также в больницах и общественном транспорте», - говорится в заявлении министерства внутренних дел Нидерландов в четверг.

Закон - который был принят в июне прошлого года после более чем десятилетнего политического спора по этому вопросу - также распространяется на другие маски для лица, такие как шлемы или балаклавы.

Сотрудники службы безопасности теперь обязаны сообщать людям в закрытой одежде, чтобы они показали свои лица. Если они откажутся, им может быть отказано в доступе в общественные здания и они могут быть оштрафованы на 150 евро (165 долларов США).

Тем не менее, неясно, насколько строго может применяться закон, поскольку сектор общественного транспорта заявляет, что транспорт не будет останавливаться из-за женщины в никабе, поскольку это приведет к задержкам. Больницы также заявили, что будут лечить людей независимо от того, что на них надето.

Обе группы заявили, что исполнение закона отдано на усмотрение полиции.

Мусульманские и правозащитные организации высказались против закона - формально названного «частичным запретом на одежду, скрывающую лицо».

Партия «Нида», исламская политическая партия в Роттердаме, заявила, что заплатит штраф за любого, кто нарушит этот закон, и открыла счет, на который люди могут вносить деньги.

Нурудин эль-Уали, лидер партии «Нида», сказал, что запрет имеет далеко идущие последствия, поскольку представляет собой «серьезное нарушение» свободы религии и свободы передвижения.

«Им не разрешат ездить в метро, ​​автобусе или трамвае при соблюдении закона. Они не могут пойти в больницу, они не могут пойти в школьный двор, они не могут сообщить в полицейский участок» - цитирует его слова новостной сайт Hart van Nederland.

«Для 17 миллионов голландцев вопрос в том, какую проблему мы на самом деле решаем здесь?» - спросил Аль-Уали, отметив, что лишь несколько сотен женщин носят никаб или паранджу в Нидерландах.

«Это минимальная часть. Часто женщины, когда вы говорите с ними, указывают, что они [носят никаб, паранджу] из своих религиозных убеждений».

Аль-Уали опасается, что люди почувствуют, что могут взять закон в свои руки, когда увидят кого-то, одетого в никаб или паранджу.

«Они могут подумать: «У меня все в порядке с правами, если я положу такого человека прямо на землю и вызову полицию», - сказал он.

В среду редакционная статья в консервативной газете Algemeen Dagblad вызвала возмущение после того, как опубликовала объяснение, что делать, если кто-то был замечен в запрещенной одежде. Советы включали в себя арест граждан.

На сегодняшний день пока еще нет никаких сообщений о том, чтобы кого-то оштрафовали по новому закону.

Антиисламский политический деятель Герт Вилдерс, который предложил запретить никаб в 2005 году, приветствовал введение ограниченного запрета в качестве «исторического дня» и призвал расширить его, включив в него и простой хиджаб.

«Я считаю, что теперь мы должны попытаться сделать это следующим шагом», - сказал Вилдерс агентству Associated Press по телефону.

Правительство Нидерландов настаивает на том, что его частичный запрет не нацелен на какую-либо религию и что люди могут свободно одеваться так, как они хотят.

Отметим, что голландский закон не запрещает носить паранджу на улице, в отличие от запрета Франции, который вступил в силу в 2010 году. В Бельгии, Дании и Австрии действуют аналогичные законы.