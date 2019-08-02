Сирийский режим согласен на перемирие в Идлибе

Сирийский режим согласился на перемирие в северо-западном регионе Идлиб при условии осуществления турецко-российской сделки относительно буферной зоны, сообщает асадитское информационное агентство SANA.

Вчерашнее заявление, последовавшее за неделями тяжелых боев в регионе, стало результатом возобновления в Казахстане переговоров между Турцией, которая поддерживает повстанцев, и союзниками сирийского режима, Россией и Ираном. Сообщение еще больше укрепило экспертов во мнении, что взятие войсками режима двух деревень у повстанцев было частью турецко-российской сделки.

SANA ссылается на военный источник в Дамаске, который объявил об «одобрении правительством прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе, начиная с сегодняшнего вечера», при условии, что повстанцы выведут войска и оружие из буферной зоны на основе сентябрьского соглашения, заключенного в Сочи.

Сочинское соглашение предусматривает, что буферная зона в районе от 15 до 20 квадратных километров должна разделять силы режима и повстанцев в Идлибе и будет контролироваться российскими и турецкими войсками.

Предполагается, что регион должен быть защищен от массированного правительственного наступления турецко-российской сделкой.

Тем не менее силы режима вместе с Россией усилили свои бомбардировки там с конца апреля.

Правительство Башара Асада обвинило Турцию в том, что она затягивает усилия по осуществлению соглашения, предусматривающего создание буферной зоны на расстоянии до 20 км между двумя сторонами, свободной от тяжелых и средних вооружений.

«Конечно, мы приветствуем решение правительства Сирии ввести перемирие», - цитирует Александра Лаврентьева, спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию, информационное агентство «Интерфакс» после первого дня мирных переговоров в столице Казахстана.

Ранее в четверг Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поручил провести расследование в отношении разрушения больниц, школ и других объектов в Идлибе.