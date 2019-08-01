В Крыму собирают деньги на штрафы осужденным активистам

В Крыму начался сбор денег в рамках общественной инициативы «Крымский марафон» для оплаты штрафа крымскотарским активистам, осужденным за участие в массовой акции 11 июля под зданием Верховного суда в Москве, сообщает издание Крым.Реалии со слов крымскотатарской активистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой.

«Когда появились первые штрафы по политически мотивированным административным делам, в народе, в рамках «Крымской солидарности» естественным образом родилась инициатива «Крымский марафон». Ее суть в том, чтобы все желающие поучаствовали в выплате штрафа и, таким образом, выразили свою поддержку. Каждый раз, когда крымских татар незаконно штрафуют, в ответ стартует эта народная инициатива. Так будет и в этот раз. Уже можно говорить о том, что в Крыму в очередной раз стартует эта инициатива. Оставить один на один с назначенными штрафами людей, которые, рискуя, поехали в Москву, чтобы выразить несогласие народа с репрессиями, мы не можем», – рассказала Зудиева.

Она также выразила надежду, что власти Украины поддержат инициативу по оплате штрафов крымскотатарским активистам.

«Эти люди наказываются за свою политическую позицию, за несогласие с массовыми репрессиями в отношении крымских татар. Власти Украины солидарны с нашей позицией и, конечно, было бы здорово, если бы люди почувствовали поддержку в рамках марафона со стороны государства», – пояснила правозащитница.

Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина 29 июля назначила штрафы в размере 20 тысяч рублей 18 крымчанам, которые были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где они собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»*. Задержанных оштрафовали на общую сумму – 360 тысяч рублей.

Всего штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому были назначены Рустему Таирову, Эдему Абдуллаеву, Александру Гаврикову, Кязиму Усеинову, Нариману Ибраимову, Зенуру Аппазову, Элеонору Измаилову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Иззету Сайфулину, Марлену Джемилеву, Ремзи Бейтуллаеву, Рефату Камилову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаеву, Эдему Алиеву, Эмину Рустемову, Аметхану Умерову.

Напомним, что российские силовики 11 июля в Москве задержали 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму».​

* - запрещены в РФ