Кемалу Тамбиеву угрожает следователь

Супруга Кемала Тамбиева, который, напомним, был задержан вместе с Абдулмумином Гаджиевым и Абубакаром Ризвановым по подозрению в терроризме, опубликовала его письмо из спецблока СИЗО от 25 июля. Об этом сообщает издание «Черновик».

В письме Тамбиев сообщает об угрозах со стороны следователя: «будет только хуже, если я не признаюсь в том, что не делал. Но мне начальство СИЗО и люди из управы показались благоразумными. Надеюсь, на поводу так легко идти не будут», - написал он.

Кроме того, Тамбиев отметил еще один важный момент в письме: он ни через кого никакой информации или запросов не передаёт. Особенно от тех, кто с ним сидел. Только через адвокатов и через эти письма.

Напомним, что 16 июня на процессе в Советском суде Кемал Тамбиев подтвердил, что под пытками дал признательные показания и оговорил Абдулмумина Гаджиева, которого даже не знает.

«После того как на суде присутствующие увидели гематомы на его лице, следователи приходили к нему в камеру и требовали сказать, что он сам упал и ударился» – говорит адвокат.

Издание добавляет, что 24 июля прокуратура Дагестана в ответе на направленный ранее редакцией запрос сообщила, что ведомством проводится процессуальная проверка по факту сообщения о применении правоохранительными органами в отношении Тамбиева незаконных способов расследования.