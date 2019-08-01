Йеменские хуситы разбомбили военный парад в Адене

В йеменском Адене, где базируется международно признанное правительство Йемена, раздался взрыв, приведший к еще неустановленному числу жертв.

Повстанческое движение хуситов, контролирующее столицу Сану, взяло на себя ответственность за нападение на военный парад в Адене в четверг.

Хуситский телеканал Аль-Масира заявил, что группировка направила на парад баллистическую ракету средней дальности и вооруженный беспилотник.

Свидетель сообщил агентству Reuters, что после взрыва он увидел на земле девять тел.

Взрыв произошел «у стенда, где проходила церемония в военном лагере аль-Джалаа» в районе Бурайка в Адене, добавил источник.

Парад «использовался для подготовки к наступлению на Таиз и Далею», - сообщает Аль-Масира со ссылкой на военного представителя хуситов.

Источник в службе безопасности сообщил агентству AFP, что десятки йеменских полицейских, включая старшего командира, были убиты или ранены в результате нападения.

В другом случае смертник напал на полицейский участок в районе города Омар аль-Мохтар, в результате чего погибли по меньшей мере три солдата и ранены еще 20 человек.

Местные чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили Associated Press, что смертник загнал свою загруженную взрывчаткой машину в ворота местного полицейского участка вскоре после утреннего построения полиции.

Напомним, что конфликт в Йемене вспыхнул в конце 2014 года, когда хуситы, объединившиеся с силами, лояльными бывшему президенту Али Абдаллаху Салеху, захватили большую часть страны, включая столицу Сана.

Конфликт обострился в марте 2015 года, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала жестокую воздушную кампанию против повстанцев в попытке восстановить международно признанное правительство президента Абдур-Рабба Мансура Хади.

С тех пор десятки тысяч мирных жителей и комбатантов были убиты, а до 85 000 детей могли умереть от голода.