Газа: один палестинец погиб, несколько израильтян ранены

Израильская армия заявила, что некий палестинец ночью пробрался из Газы в Израиль и стал стрелять по израильским солдатам, которые открыли ответный огонь. В результате инцидента палестинец погиб и три израильских солдата были ранены.

Во время этого инцидента израильские танки также атаковали блокпост, принадлежавший ХАМАС, который управляет сектором Газа, говорится в заявлении израильских военных.

Израиль добавляет, что армейский офицер получил средние ранения и два солдата получили легкие ранения в результате стрельбы палестинца в районе южной части сектора Газа.

Последняя стрельба произошла как раз, когда старший советник США и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер находятся на ближневосточном турне в поддержку своего мирного плана.

С тех пор, как в марте 2018 года там начались регулярные протесты и столкновения, возникла напряженность на линии, разделяющей Газу и Израиль.

С тех пор по меньшей мере 297 палестинцев были убиты в Газе или пограничном районе израильским огнем, большинство из них во время демонстраций.

Семь израильтян также были убиты.

В последнее время интенсивность протестов снизилась после перемирия, достигнутого официальными лицами Организации Объединенных Наций и Египтом.