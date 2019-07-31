"Российский гражданин, но без дома - вон из страны"

В аэропорту Домодедово недавно происходили по настоящему странные вещи. Российские пограничники отказались впускать в Россию гражданина России под предлогом... его бездомности.

Правозащитник Хамроев считает их действия подготовкой к фальсификации дела

В аэропорту Домодедово два дня назад происходили по настоящему странные вещи.

Российские пограничники отказались впускать в Россию гражданина России под предлогом... его бездомности.

Издание «ПолитАзия» сообщает, что 41-летнего Шавката Атакузиева, гражданина России с 2011 года, пограничники не хотели пускать в Россию под предлогом отсутствия места жительства в Москве и намеревались отправить его в… Египет, откуда он перед этим благополучно прибыл. Разумеется, ему это затея не понравилась.

Как сообщает издание, Атакузиев не менее пятнадцати лет прожил в России, в Москве и Подмосковье. У него семья, 5 детей, в том числе дочь инвалид 1-й группы.

Все это время Шавкат трудился везде, где мог - на рынках и поваром в кафе.

Знакомые узбеки из Киргизии(сам Шавкат тоже узбек, родом из киргизского Джалал-абада) позвали его, отличного повара, в египетской Каир, где они открыли чайхану.

В 2018 г он выехал в Каир через Амман, вместе с семьей. Как и обещали ему он получил место повара: готовил шашлыки и узбекский плов.

Через 2-3 месяца отдал в школу при Аль-Азхар 16 и 13 летнюю дочерей. Еще одного сына 11 лет готовил к поступлению. Но… кафе его знакомых в июне этого года обанкротилось.

Шавкат, у которого есть водительские права на право управления всех категорий решил вернуться в Москву, где ранее долгое время жил, чтобы устроиться шофёром в Мосгортранс.

Прилетел в Домодедово Атакузиев из египетского Шарм—аль-Шейха стыковочным рейсом через Стамбул 15 июля около 14 часов.

Началось все, как только он подошел к паспортному контролю. Его отвели к комнате погранпоста, а затем каждые полчаса вызывали и задавали вопросы, вроде «Когда, с кем, зачем уехал. Где семья, сколько детей, учатся? Где учатся?». Спустя 3 часа принесли его багаж, который проверяли 7 (!) часов, разобрав каждый тюбик и флакон, но так и не найдя ничего запрещенного.

Его также допросили на счет «фильтрации» в 2016 году, когда Шавкат ездил в КСА в умру. Тогда его тоже по возвращении мытарили несколько часов. Далее Атакузиева вывели цитируем диалог между Атакузиевым и офицерами ФСБ, как его приводит «ПолитАзия».

«Куда едем? Во Внуково?», — спросил он.

«К тебе домой», — ответили офицеры ФСБ.

«Но у меня нет дома. С братом поссорился. Не могу к брату», — посетовал Атакузиев.

«А где жить будешь?», — поинтерсовались «заботливые» офицеры.

«Сниму гостиницу. А потом квартиру». – сказал Атакузиев.

«Если нет конкретного адреса, то отвезем обратно в Домодедово». – сказали пограничники. Решив, что Атакузиеву, гражданину России, нужно лететь в Киргизию, в Ош. Где живут его родители.

«Но зачем в Киргизию? У меня жена и дети в Каире!»- недоумевал Шавкат.

«Значит полетишь обратно в Египет». – заявили пограничники.

За деньги самого Атакузиева сотрудники погранслужбы ФСБ купили ему авиабилет на 16 июля 2019 г. в 12:36 мск. на рейс Харьков – Стамбул – Шарм-эль-Шейх.

После этого оставили его в зале ожидания в аэропорту Домодедова, под негласным контролем.

Причем ни загранпаспорт, ни удостоверение водителя, ни даже банковские карты Атакузиеву на руки так не вернули.

«Придет наш сотрудник и все отдаст на регистрации и паспортном контроле»,- сказали ему.

Атакузиев улучив момент выбежал из здания аэропорта. Имея пару тысяч рублей в кармане, он смог на такси доехать до Москвы. А там он уже вышел на юристов и правозащитников, прося помощи от произвола, который пришлось испытать.

Заявления и обращения о возможном преступлении в отношении гражданина РФ Атакузиева в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ составлены и отправлены главой консультационно-правого центра «Помощь» Бахромом Хамроевым.

По его словам, сотрудники ФСБ инициировали определенные действий, в частности вели аудио и видеосъемку Атакузиева, чтобы в дальнейшем использовать это для фабрикации дела в отношении него.

«Чудом ему, перед вылетом, удалось сбежать от наблюдения, не вылетев по задуманному сотрудниками ФСБ плану. Считаю, что данные действия сотрудников пограничной службы ФСБ аэропорта Домодедова носит спланированный характер, чтобы в дальнейшем использовать их для служебной деятельности, с целью фальсификации уголовного дела в отношении Атакузиева Шавката по террористической и экстремистским статьям уголовного кодекса РФ, в том числе фальсификации борьбы с терроризмом», — заявил Хамроев.