В столице Китая борются с мусульманскими символами

Власти в китайской столице приказали халяльным ресторанам и киоскам с едой убрать из своих вывесок буквы арабского алфавита и символы, связанные с Исламом, сообщает Al-Jazeera. Эта кампания является частью ширяхщихся национальных усилий по "китаизации" мусульманского населения КНР.

Сотрудники 11 ресторанов и магазинов в Пекине, продающие халяльные продукты, подтвердили, что чиновники приказали им убрать из своих знаков изображения, связанные с Исламом, такие как полумесяц и слово «халяль», написанное на арабском языке.

Правительственные работники из различных офисов потребовали от руководителя одной пекинской лавки накрыть надпись «халяль» на арабском языке на вывеске его магазина, а затем пронаблюдали, как он это делает.

«Они сказали, что это иностранная культура, и вы должны использовать больше китайской культуры», - сказал менеджер, который, как и все владельцы ресторанов и сотрудники, отказался назвать свое имя из-за деликатности проблемы.

Кампания против арабской письменности и исламских образов знаменует собой новый этап развития, который набирает обороты с 2016 года и направлен на соответствие религий основной культуре Китая.

Кампания включала уже в себя удаление куполов в ближневосточном стиле на многих мечетях по всей стране, в пользу китайских пагод.

В Пекине, по данным приложения Meituan Dianping Food Delivery App, имеется не менее 1000 халяльных магазинов и ресторанов, расположенных в историческом мусульманском квартале города, а также в других кварталах.

Пока не ясно, предписывается ли, чтобы в каждом таком ресторане в Пекине исчезли арабские буквы и мусульманские символы. Один менеджер в ресторане, все еще демонстрирующей арабские буквы, сказал, что ему приказали убрать надпись, но он ждет новых указаний.

Несколько крупных магазинов, которые посетил Reuters, заменили свои знаки китайским термином «халяль» - «qing zhen», в то время как другие просто прикрывали арабские и исламские изображения лентой или наклейками.

Комитет правительства Пекина по этническим и религиозным вопросам отказался от комментариев, заявив, что распоряжение о халяльных ресторанах является национальной директивой.

В то время как большинство владельцев магазинов, опрошенных агентством Reuters, заявили, что они не возражают против замены своих знаков, некоторые сказали, что это смутило их клиентов, а один работник халяльной мясной лавки обвинил власти в «стирании» мусульманской культуры.

«Они всегда говорят о национальном единстве, они всегда говорят о том, что Китай является интернациональным. Разве это национальное единство?»