Король Марокко амнистировал тысячи заключенных, включая оппозиционеров

Король Марокко Мухаммад VI отметил свой 20-летний юбилей восхождения на трон, помиловав тысячи заключенных, в том числе некоторых оппозиционеров из протестного движения "Хирак", которое потрясло страну в 2016 году.

В минувший четверг в официальном заявлении было объявлено о помиловании 4764 человек, в том числе нескольких человек, задержанных в течение нескольких месяцев протестов в северном регионе Риф.

Никаких дальнейших подробностей предоставлено не было.

Аль-Хирак аш-Шааби, или «Народное движение», было вызвано смертью рыбака, но вскоре возникло требование к большему развитию и борьбе с коррупцией и безработицей.

Считается, что более 400 протестующих были арестованы в связи с демонстрациями, но никакие официальные данные не на данный момент не доступны. Около 250 из них ранее были помилованы.

В понедельник вечером король также пообещал перестановки в правительстве и прилив "новой крови" на политические и административные должности, чтобы помочь устранить неравенство.

В своем выступлении во дворце в северном городе Тетуан 55-летний монарх, который сменил своего отца Хасана II в 1999 году, приветствовал прогресс в области инфраструктуры и свобод в стране, но сказал, что усилия не оказали «достаточного влияния» ,

Новая конституция, принятая референдумом в июле 2011 года, укрепила полномочия премьер-министра и парламента.

Но король сохраняет общую власть как главы государства, главы вооруженных сил и высший исламский авторитет страны, а также по прежнему сохраняет жесткий контроль над ключевыми секторами экономики.