Хорватский президент в Израиле снова разразилась исламофобской речью

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела с трехдневным визитом в Израиль. Возможно, потому что к этому располагает сам Израиль, однако, госпожа Китарович во время встречи с израильским президентом Реувеном Ривлином разразилась очередной исламофобской тирадой в адрес балканских соседей — Боснии и Герцеговины.

По ее словам, БиГ - нестабильная страна, захваченная людьми, связанными с Ираном (!) и террористическими организациями.

Грабар-Китарович рассказала, что Хорватия страдает от проблемы мигрантов, которая не совсем похожа на проблему в большей части Европы. Она говорит, что отличает мигрантов от беженцев, при этом Хорватия готова предоставить убежище беженцам, но также мигранты, ищущие лучший образ жизни, должны уважать международные границы.

«Мигранты на самом деле не хотят оставаться в Хорватии, они просто приезжают в Германию», - сказала президент Хорватии, добавив, что многие мигранты приезжают из Афганистана и Пакистана, а не из Сирии.

А виновата в хорватском мигрантском кризисе оказывается Босния и Герцеговина, которая по словам Грабар-Китарович очень нестабильна, и каким-то чудесным образом захвачена людьми, связанными с Ираном и террористическими организациями.

«Эта страна сегодня находится под контролем воинствующего ислама, который доминирует в определении отношений», - сказал Грабар-Китарович, добавив, что некоторые из них очень жестокие, сообщает Jerusalem Post.

Такое заявление президента Республики Хорватии, безусловно, приведет к дальнейшему кризису в отношениях с БиГ, учитывая, что у нее и ранее были подобные вспышки.

Она уже рассказывала в прошлом, что тысячи боевиков с сирийского поля битвы возвращаются в БиГ, и что в БиГ есть тысячи «воинственных салафитов», прямо на границе с Хорватией и Европейским союзом. Теперь "салафиты" из ИГИЛ* сменились на агентуру Ирана - место речи обязывает сказать про Иран.

Стоит отметить, что она никогда не предъявляла ни одного доказательства по таким серьезным обвинениям, и при этом регулярно заявляет, что «она и ее страна являются подлинным и искренним другом Боснии и Герцеговины».

На заявления хорватского президента резко отреагировала основная партия боснийских мусульман — Партия демократического действия (SDA).

«Произвольные и злонамеренные обвинения, сделанные президентом Республики Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, являются выражением ее все более исламофобской политики в отношении БиГ и боснийцев, которая основана на идее этнического и религиозного превосходства и содержит элементы фашизма», - говорится в заявлении партии.

SDA подчеркивает, что ни один серьезный и значимый фактор в международной общественности не поверит в ее неправду, но все в Европе и мире прекрасно знают, что президент Хорватии ведет политику, которая привела к открытому прославлению осужденных военных преступников в Хорватии, а группы неонацистов становятся все более влиятельными в политических процессах.

«Парадоксально, что президент Хорватии делает заявления с элементами фашизма в Израиле, в то время как в самой Хорватии она терпимо относится к росту боевиков усташей и неонацистских движений, которые прославляют НГХ и военных преступников, участвовавших в Холокосте. Обвинения президента Хорватии в отношении Боснии и Герцеговины и боснийцев никогда не будут заслуживать доверия, потому что они не имеют под собой никаких оснований, в то время как правда о UZP, которая простиралась от Прлича и Бобана до Сусака и Туджмана, была изложена в трибунале ООН в Гааге», - заявила SDA.

НГХ это Независимое государство Хорватия, государство хорватских ультранационалистов, которые были союзниками Третьего Рейха во Вторую Мировую войну и отличились рядом военных преступлений. А UZP (Udruženi zločinački pothvat) это «общее преступное предприятие» - теория, которая вытекает из обвинительного заключения по делу Ядранко Прлича (премьер-министра Хорватской Республики Герцег-Босна), и из которой следует, что общий план обвиняемых был направлен на «политическое и военное подчинение, постоянное выселение и этническую чистку боснийских мусульман и других нехорватов, которые проживали в тех частях территории Республики Боснии и Герцеговины, которые, как утверждается, принадлежали хорватской общине (позже республике) Герцег-Босна, чтобы затем аннексировать эти территории в составе «Великой Хорватии» в краткосрочной или долгосрочной перспективе».

В конце заявления SDA подчеркивают, что все более агрессивные заявления Загреба указывают на необходимость распространять и передавать эту истину еще сильнее, поскольку создание в Хорватии обстановки, в которой военные преступники являются моделями поведения, является самой большой угрозой миру и стабильности в этой части Европы.

* - запрещены в РФ