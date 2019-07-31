Парламент Индии запретил тройной талак

Индийский парламент одобрил законопроект, запрещающий право мусульманина немедленно развестись со своей женой, дав ей тройной развод. Мусульманские организации обвиняют правительство во вмешательстве в общественные дела.

Индуистская националистическая администрация Нарендры Моди давно настаивает на криминализации «тройного талака», при котором мужчина может развестись, произнеся слово «талак», означающее развод на арабском языке, три раза в присутствии своей жены.

После голосования верхней палаты во вторник теперь требуется только подпись президента - что считается формальностью - чтобы стать законом.

Нижняя палата поддержала законопроект, согласно которому любой практикующий моментальный развод может быть привлечен к ответственности.

«Это исторический день, несправедливость в отношении мусульманских женщин исчезла, а парламент Индии дал им справедливость», - заявил в Дели министр юстиции Рави Шанкар Прасад.

Примечательно, что во многих мусульманских странах, включая соседний Пакистан, такой закон приняли уже давно. Индия - одна из немногих стран, где эта практика сохранялась в законодательстве. Она была объявлена «неконституционной» Верховным судом два года назад.

Тем не менее, некоторые индийские мусульманские группы говорят, что «тройной талак» - это неправильно и противоречит сунне, но они считают, что такая практика должна рассматриваться лидерами общин, а не правительством.

Асадуддин Увайси, депутат от оппозиционной партии "Всеиндийский Меджлис-и-иттихадуль муслимин", заявил, что БДП не удалось реформировать индуистское общество, и вместо этого она решила заняться мусульманами.

На практике же мы скорее всего увидим ситуацию, когда тысячи женщин будут разведенными в глазах чуть ли не всего общества, и при этом не смогут даже повторно выйти замуж, потому что формально они будут замужем.