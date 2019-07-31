Десятки мирных жителей погибли при взрыве автобуса в Афганистане

Десятки пассажиров, в основном женщины и дети, были убиты в западном Афганистане в среду, когда около автобуса, на котором они ехали, взорвалась придорожная бомба.

По словам представителя провинции Фараха Мухибуллы Мухиба, пассажирский автобус, следовавший по шоссе Кандагар-Герат, наехал на «придорожную бомбу талибов», и по меньшей мере 32 человека были убиты и 17 ранены.

«Бомба была недавно заложена повстанцами-талибами для нападения на афганские и иностранные силы безопасности», - сказал он, добавив, что все погибшие были гражданскими лицами, в основном женщины и дети.

Сидик Сидикки, представитель президента в Афганистане, немного увеличил число жертв до 34, обвиняя в этом талибов*.

Однако сами талибы пока не подтвердили, что это была их бомба, несмотря на то, что они действуют в регионе и часто используют такие придорожные бомбы.

Взрыв произошел на следующий день после того, как Организация Объединенных Наций заявила, что гибель гражданских лиц в Афганистане вышла на «шокирующий» уровень, несмотря на стремление положить конец почти 18-летнему конфликту.

Число жертв снизилось на 27 процентов в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который стал рекордным, но, тем не менее, 1366 гражданских лиц были убиты и еще 2446 получили ранения. ООН заклеймила усилия по сокращению насилия как "недостаточные".

В докладе ООН также говорится, что Соединенные Штаты и проправительственные силы стали причиной гибели большего числа гражданских лиц, чем талибы и другие вооруженные группы, за второй квартал подряд.

Число жертв среди детей составило почти треть от общего числа жертв среди гражданского населения.

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