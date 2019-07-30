Украина хочет привлечь США и Турцию к переговорам по Крыму

Украина рассматривает возможность создания международной платформы переговоров по статусу оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

«По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было. Это, очевидно, связано с довольно однозначной позицией государства-оккупанта, что по Крыму не могут вестись никакие переговоры... Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму», – заявил Кориневич в интервью изданию «Сегодня».

Рассуждая о составе платформы, постпред президента допустил, что к переговорам могут быть привлечены Турция и США.

«Думаю, это можно и нужно обсуждать. Так как сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это «Будапешт+»? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это «Нормандия+»? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США», — сказал он.

Напомним, что Турция также рассматривается в качестве одной из основных стран, чьи миротворцы могут участвовать в гипотетической миссии на Донбассе.