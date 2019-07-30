Дагестанский суд счел законным возбуждение уголовного дела против Абдулмумина Гаджиева

Советский райсуд Махачкалы отклонил жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела против журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщает издание "Кавказ.Реалии".

Защита журналиста настаивает, что следователь необоснованно возбудил уголовное дело против Гаджиева. Так, постановление о возбуждении дела основано на двух рапортах сотрудников правоохранительных органов, но при этом не указаны обстоятельства совершения инкриминируемого Гаджиеву преступления.

Адвокат Арсен Шабанов также пытался обратить внимание суда на то, что обвинение не представило доказательств, подтверждающих основание для возбуждения дела.

Однако суд оставил жалобу без удовлетворения, посчитав возбуждение уголовного дела законным.

Напомним, что редактор отдела "Религия" в "Черновике" Абдулмумин Гаджиев был задержан в июне 2019 года.​ Вечером 22 июля Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в финансировании терроризма с помощью заметок в газете.

Камал Тамбиев, один из подозреваемых по этому же делу, в суде во время избрания меры пресечения заявил, что показания против журналиста у него выбили под пытками