КСА препятствует поездкам своих граждан в Турцию, ссылаясь на отсутствие безопасности

Саудовские СМИ объявили Турцию небезопасным местом из-за растущей мелкой преступности, нацеленной на граждан Саудовской Аравии, и из-за насилия с применением огнестрельного оружия в рамках действий Эр-Рияда по контролю отпусками граждан, сообщает The Economist.

В статье издания говорится, что Саудовской Аравии, как и многим арабским правительствам, удается даже каникулы превратить в сугубо политическое дело.

Как известно, отношения Эр-Рияда и Анкары были испорчены в течение некоторого времени из-за поддержки Турцией Катара и убийства саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашакджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, не упоминая другие более мелкие вопросы.

Так одна саудовская газета заявила, что Турция, которая ежегодно привлекает 39 миллионов иностранных туристов, небезопасна для путешествий, в то время как посольство королевства в Анкаре предупреждает о росте мелких преступлений, направленных против граждан Саудовской Аравии, пишет The Economist.

Еще одна саудовская новость гласила, что в 2017 году в Турции в результате применения оружия было убито 2187 человек.

Согласно статье, похоже, что кампания, направленная на то, чтобы не дать гражданам КСА поехать в Турцию, работает, так как число гостей из королевства сократилось на 31 процент в первом квартале 2019 года, согласно официальным данным.

Такая экономическая политика не является чем-то новым в арабском мире, пишет The Economist, указывая на Египет, когда-то популярное направление для туристов из стран Персидского залива, который теперь катарцы избегают из-за политики.

Точно также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запрещают поездки в Ливан с 2012 года, ссылаясь на риски похищения людей. Эта кампания также значительно сократила число посещений страны эмиратовцами.

Египет - еще одна страна, где заграничная поездка может стать политическим делом. Официальный Каир требует, чтобы граждане до 40 лет получали разрешение от спецслужб перед вылетом в Турцию.

Еще одним способом удержать своих туристов от поездок в «ненадежные» страны, вроде Турции, является создание туристической инфраструктуры дома. Королевство выделяет 500 миллионов долларов для строительства города Неом на северо-западе страны.

Король Саудовской Аравии Салман может также надеяться удержать туристов дома, не поощряя поездки в Турцию, говорится в статье, указывая на его пребывание в запланированном городе Неом стоимостью 500 миллиардов долларов на северо-западном побережье королевства, которое остается необитаемым. Предполагается, что это будет умный и туристический трансграничный город, который удовлетворит нужду саудовцев в пляжах Анталии.