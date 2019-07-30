Израильские арабы объединяются ради сентябрьских выборов в парламент Израиля

Четыре арабские политические партии Израиля официально объявили о решении объединить свои силы на сентябрьских выборах в целях повышения явки среди арабского меньшинства, составляющего пятую часть населения страны.

Четырьмя партиями являются Демократический фронт за мир и равенство (известный как Хадаш-Таал), Арабское движение за обновление, Объединенный арабский список и палестинский националистический «Баляд».

Балад была последней партией, объявившей поздно вечером в воскресенье, что она присоединится к Объединенному списку арабских партий, спустя месяцы после распада, раздробившего политический альянс.

Айман Одех, глава партии "Хадаш-Таал", заявил в понедельник, что воссоединенные партии теперь могут решить "большую проблему", с которой сталкивается палестинское арабское меньшинство страны.

Израильские избирательные опросы, опубликованные на прошлой неделе, показали, что Объединенный список может стать третьей по величине партией в Кнессете, парламенте Израиля, после выборов 17 сентября.

Четыре фракции впервые объединились в 2015 году, заработав 13 мест в 120-местном Кнессете. Но внутренняя борьба позже разделила Объединенный список на две партии, которые выиграли всего 10 мест на фоне низкой явки арабов на апрельских выборах. Лишь около 49 процентов палестинских граждан Израиля пришли голосовать, по сравнению с 64 процентами на выборах 2015 года.

В предыдущих комментариях, сделанных на пресс-конференции в субботу, Одех сказал, что только если они объединятся, четыре арабские партии получат шанс «свергнуть правое правительство».

«Только если мы будем едины, мы сможем предотвратить расизм, аннексию и разрушение демократии», - сказал он.

Палестинские граждане Израиля составляют 20 процентов населения Израиля и давно жалуются на то, что являются жертвами государственного расизма. По словам Адалы, юридического центра по правам арабских меньшинств в Израиле, правительство имеет по меньшей мере 60 законов, которые дискриминируют палестинских граждан Израиля в различных секторах, от образования до жилья и владения собственностью.

Напомним, что Израилю предстоят беспрецедентные повторные выборы в сентябре, после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство большинства. Его правящая партия «Ликуд» выдвинула законопроект о роспуске парламента и проведении выборов во второй раз в 2019 году.

Слияние объединенного списка арабов произошло за несколько дней до крайнего срока, в пределах которого политические партии должны были составить свои списки для голосования.