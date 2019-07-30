Сирийский режим захватил еще больше территории у повстанцев

Силы сирийского режима захватили у повстанцев две деревни на северо-западе Сирии, после нескольких недель боев, в результате которых погибли десятки человек.

По словам Сирийской обсерватории по правам человека, деревни Джубейн и Тель-Малех в провинции Хама в одночасье оказались под контролем режима.

Четырнадцать бойцов оппозиции и восемь солдат режима были убиты в боях за две деревни с воскресенья, сообщает СОПЧ.

Напомним, что по идее регион Идлиб защищается от массированного наступления режима буферной зоной, о которой договорились в сентябре Турция и Россиия, но с конца апреля он подвергается все большему обстрелу со стороны Дамаска и его союзников.

СОПЧ заявила, что за тот же период на краях буферной зоны произошли столкновения правительственных сил и повстанцев, в результате которых погибли около 2000 бойцов, в том числе более 930 сторонников режима.

В понедельник войска режима прочесывали Тель-Малех и Джубейн, чтобы изгнать последних повстанцев, а также уничтожить их штаб-квартиру и запасы.

В последние недели эти два района оказывались под переменным контролем между силами режима и повстанцами.

Обсерватория заявила, что в понедельник режим и российские военные самолеты нанесли удары по различным частям северо-запада Сирии, в результате которых погибли по меньшей мере, 14 мирных жителей в северной части Хамы.

В сообщении СОПЧ говорится, что шесть из них были убиты во время удара по рыночной площади в городе Маарет аль-Нуман.

По данным СОПЧ усиленные бомбардировки Дамаска и его союзников унесли жизни более 780 мирных жителей в регионе с конца апреля.

Организация Объединенных Наций заявляет, что за тот же период более 400 000 человек стали беженцами.

Примечательно, что в Генштабе ВС РФ намекнули, что взятие двух повстанческих опорных пунктов состоялось благодаря сотрудничеству России и Турции. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о взаимодействии с турецкими «коллегами»:

"Во взаимодействии с турецкими коллегами мы принимаем меры по выявлению и точечному уничтожению огневых средств террористов, их техники, вооружения и складов с боеприпасами", - сказал он.

Была ли сдача двух сирийских деревень частью новой российско-турецкой сделки или российский генштаб ведет свою пропагандистскую игру — вопрос остается открытым.