В Пакистане военный самолет рухнул на жилые дома

Пакистанский военный самолет во время учебного полета врезался в дома недалеко от гарнизонного города Равалпинди, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из которых находились на земле.

Пожары, поврежденные дома и обломки были видны в деревне Мора Калу на окраине Равалпинди после инцидента во вторник.

После того, как спасательные работы закончились войска и полиция оцепили жилой район в поисках обломков самолета и следственных доказательств.

Пять солдат, в том числе два армейских пилота, и по меньшей мере 12 гражданских лиц были убиты, говорится в заявлении военных.

Фарук Батт, чиновник государственной аварийной службы, сказал, что еще 15 человек получили ранения.

Спасатели опасаются, что число погибших может возрасти, так как некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

«Мы переместили все тела и пострадавших в больницы», - сказал Батт агентству Associated Press. «Большинство жертв получили ожоги, среди погибших есть дети».

Местные жители рассказывают, что проснулись, когда услышали взрыв и увидели обломки горящего самолета возле своих домов. Позже были замечены армейские вертолеты, парящие над местом крушения.

«Я проснулся от звука мощного взрыва. Я вышел из дома и увидел огромное пламя, и мы помчались к месту», - сказал Мухаммад Садик в интервью AFP.

«Люди кричали. Мы пытались помочь им, но пламя было слишком сильным, а огонь слишком интенсивным, поэтому мы ничего не могли сделать. В число погибших входят семь членов одной семьи, и большинство из них сгорели до смерти».

Мохаммад Мустафа, другой житель, сказал, что дом его сестры пострадали в аварии.

«Моя сестра, ее муж и трое их детей погибли, когда самолет врезался в их дом», - сказал он AP, рыдая возле сильно поврежденного дома его сестры. Он сказал, что спасатели и войска быстро появились на месте крушения.

Врач Абдур-Рахман рассказал, что как минимум три дома были сильно повреждены, а тела пилотов уже нашли.

Военные заявили, что во время крушения армейский самолет выполнял обычный учебный полет, но пока не располагают информацией о возможной причине крушения.