Сенат США не смог отменить вето Трампа на закон против продажи оружия Саудовской Аравии

Сенат Соединенных Штатов в понедельник не смог отменить вето президента Дональда Трампа на закон, принятый Конгрессом, которой бы блокировал продажу определенного оружия Саудовской Аравии.

В первой из трех отдельных попыток отменить вето республиканского президента, конгрессмены потерпели неудачу из-за голосования 45-40, что значительно меньше необходимых двух третей. Пять из 53 республиканцев палаты присоединились к демократам в голосовании, чтобы отвергнуть вето Трампа.

Подсчет голосов был схожим в двух предыдущих поименных голосованиях для отмены вето на законы, запрещающие дополнительные продажи оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и другим странам.

В мае администрация Трампа объявила о том, что продаст оружия на сумму более восьми миллиардов долларов, обойдя процесс рассмотрения в Конгрессе.

Закон предполагал заблокировать продажу высокоточных ракет и сопутствующего оборудования от компании Raytheon Co.

Усилия Конгресса были направлены на то, чтобы попытаться оказать давление на правительство Саудовской Аравии, дабы улучшить ситуацию с правами человека и сделать больше, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в войне между Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемене.

Примечательно, что за весь период своего президентства Дональд Трамп уже четыре раза применял право вето — три из них в пользу Саудовской Аравии.