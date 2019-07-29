У путинской России разбилась европейская витрина

Субботний митинг в поддержку Абдулмумина Гаджиева был запрещен также, как митинг за честные выборы в Москве. Однако если организаторы первого решили пойти в обход запрета и перевести акцию в виртуальный формат, то в Москве протестующие попробовали собраться у мэрии, несмотря ни на что.

Радикализированные по сравнению с предыдущими акциями протестующие осуществили прорыв полицейских оцеплений в нескольких местах, однако, в итоге были оттеснены организованной массой силовиков. В итоге акция протеста закончилась избиением ее участников, чему способствовала тактика, выбранная их лидерами. Если еще днем группы протестующих разбрелись по городу, создавая проблемы полиции во множестве мест и даже пройдя мимо Лубянки, то внезапно выпущенные из под стражи Илья Яшин и Дмитрий Гудков призвали всех стянуться на Трубную площадь, где их ждали и нейтрализовали превосходящие силы полиции https://www.youtube.com/watch?time_continue=262&v=FYFmje3Npp4

Итог протестной акции в цифрах: 1373 задержанных, многие из которых были брутально избиты полицией и части из которых теперь к тому же угрожает возбуждение уголовных дел за сопротивление сотрудникам полиции.

Все эти кадры, облетевшие мир, в одночасье разрушили долго создаваемый Москве имидж европейского фасада России, где люди живут "как в цивилизованном мире". Ничто не мешало власти и дальше продолжать этот спектакль - далеко не все из допущенных до выборов кандидатов условной оппозиции смогли бы их выиграть, и уж точно появление нескольких оппозиционеров в Мосгордуме не пошатнули бы власть ни Сергея Собянина, ни тем более Кремля. Однако они решили устранить неудобные элементы еще на дальних подступах - попросту сняв их с выборов. И дали понять - время "европейских декораций" в политике режима прошло даже в Москве, жители которой долгое время тешили себя иллюзиями, что имеют особые права по сравнению с остальными, бесправными россиянами (имеют, да, но не права, а исключительно материальные блага).

Видимо, для убедительности этого послания его было решено адресовать и лично Алексею Навальному, который рассматривается многими как лидер несистемной оппозиции. Впрочем, надо отметить, что - помимо вопросов к самим его взглядам, которые есть в частности у мусульман и не раз нами высказывались - для такового до сих пор он пользовался подозрительной терпимостью властей. Если на Кавказе ключевые фигуры мусульманского гражданского общества просто устранялись, да и в самой России такая участь постигла таких политиков и журналистов как Немцов, Политковская, Щекочихин и т.д., то Навального до сих пор оставляли на свободе под условно-досрочным освобождением, несмотря на неоднократные административные аресты, а также позволяя ему несколько раз в году выезжать на отдых за границу.

Однако вполне возможно, что по мере повышения накала противостояния в стране эта странная терпимость власти к Навальному закончится. Уже в субботу поздним вечером впервые стало известно, а вчера стало общеизвестно, что политик из спецсприемника, в котором он находился под очередным административным арестом, был доставлен с весьма странными симптомами в городскую больницу. Официальное заключение врачей - аллергия, однако, по утверждению адвоката и личного врача Навального, речь идет о чем-то другом. Так, врач-офтальмолог Анастасия Васильева и кардиолог, кандидат медицинских наук Ашихмин Ярослав следующим образом описали состояние своего пациента:

"Что же с ним случилось? Каков предположительный диагноз?

Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук.

Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад - могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас - это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал".

Стоит также отметить, для подробного обследования, постановки диагноза и лечения его врачи к Навальному допущены не были. При этом главврач больницы, в которой находился политик, Ольга Шарапова не только является членом "Единой России", но и несколько лет назад получила от Управления делами президента квартиру в одном доме с близкими к Путину сотрудниками ФСО - службы, без которой, как считают многие, не могло состояться убийство Бориса Немцова.

Чем это закончится для Навального, покажет время. Одно понятно уже сейчас - этот режим переходит к тактике устрашения всех неудобных ему фигур не только на окраинах страны и в ее глубинках, но и в самом ее центре.