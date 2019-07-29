В Москве прошли суды над крымскими татарами, вышедшими на Красную площадь

В Таганском районном суде Москвы сегодня прошли судебные заседания над крымскими татарами, которые ранее приезжали в столицу России поддержать своих соотечественников на апелляционный суд по «делу Хизб ут-Тахрир»* (первая бахчисарайская группа) Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и Ремзи Меметова.

Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность». Как отмечается, первое заседание было назначено на 10:00, последнее – на 14:00.

«В 10:00 Таиров Р.М, в 10:10 Абдуллаев Э.Р., в 10:30 Гавриков А.А., в 10:40 Усеинов К.Н., в 10:50 Ибраимов Н.А., в 11:00 Бейтуллаев Р.Э., в 11:10 Абдуразаков О.Н., в 11:20 Аппазов З.З., в 11:30 Джелялов Р.А., в 11:40 Измайлов Э.Р., в 11:50 Джемилев М.Э., в 12:00 Сайфуллин И.Н., в 14:00 Камилов Р.Ш., в 14:20 Ахаев М.Д., в 14:30 Хощу О.М.» – говорится в сообщении.

На данный момент известно, что один из задержанных под Верховным судом России в Москве крымских татар Рустем Таиров признан виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП России и получил наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Такое решение 29 июля приняла судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина. В ходе заседания она отказала в удовлетворении ходатайств защиты о вызове свидетелей из числа сотрудников российской полиции Вадима Комарова и Владислава Солоничева, а также лица, представляющего обвинение.

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