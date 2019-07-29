В Судане закончилось официальное расследование кровавого подавления оппозиции

В Судане официальное расследование показало, что за убийствами десятков суданских демонстрантов стоят "непослушные" военнослужащие.



По словам главного следователя, в результате насильственного подавления места протеста силами безопасности в Хартуме в прошлом месяце 87 человек погибли и 168 получили ранения, что превышает число официальных оценок.

Фатх аль-Рахман Саид, глава следственного комитета, назначенного прокурором, заявил в субботу, что некоторые сотрудники сил безопасности открыли огонь по демонстрантам, требующих, чтобы военные уступили власть.

Он сообщил на пресс-конференции, что три офицера нарушили приказы, перебросив силы в область сидячего протеста у здания Министерства обороны, которая стало центром протестов, приведших к смещению Аль-Башира 11 апреля.

Он также добавил, что был отдан приказ о разгоне демонстрантов.

Комитет обнаружил, что члены объединенных сил, которым было поручено очистить территорию, «превысили свои обязанности и вошли в площадь протеста... и вели большой и случайный огонь», что привело к убийствам и ранениям десятков человек.

Ранее министерство здравоохранения сообщило, что число погибших составляет 61 человек, в то время как представители оппозиции заявили, что 127 человек были убиты и 400 ранены при разгоне.

«Некоторые преступники использовали это собрание и образовали другое собрание в так называемом районе Колумбии, где имели место негативные и незаконные действия», - сказал Саид.

«Это стало угрозой безопасности, заставляя власти принимать необходимые меры для расчистки территории».

Между тем представитель оппозиции Исмаил ат-Тадж заявил на пресс-конференции, что следственный комитет "был создан не для того, чтобы установить правду, но чтобы скрыть правду", и он подверг сомнению число погибших.

«Реальность говорит, что есть около 130 мучеников», - сказал Ат-Тадж, добавив, что комитет опирался на записи министерства здравоохранения, которые, по его словам, были неточными.

Оппозиционная коалиция «Силы за свободы и перемен» в настоящее время ведет переговоры с правящим военным советом о заключении соглашения о трехлетнем переходе к выборам.

Саид представил звания и инициалы офицеров, которые, по его словам, обвиняются в преступлениях против человечности, что в соответствии с военным законодательством карается смертной казнью или пожизненным заключением. Он не назвал их полные имена.

По словам Саида, бригадный генерал, именуемый только А.А.М., мобилизовал силы быстрой поддержки по приказу двух старших офицеров, но не членов высшего руководства Судана, и велел им бить протестующих.

Комитет не выявил каких-либо случаев изнасилования, хотя местные врачи утверждают, что некоторых женщин изнасиловали.

Военный совет Судана также ранее отрицал случаи изнасилования.

В целом, оппозиция не приняла это расследование, и уже на следующий день сотни человек собрались на митинг, требуя независимого и полноценного расследования.