Таджикистан передал Афганистану десятки заключенных

Десятки афганцев, отбывавших наказание в тюрьмах Таджикистана, были возвращены на родину, как сообщает «Озоди». Процедура передачи заключенных состоялась утром 28 июля на пограничном пункте «Нижний Пяндж».

По данным афганской стороны, в Таджикистане находились более 90 граждан Афганистана, в основном осужденных за контрабанду наркотиков и нарушение границы. Из них были переданы 80 человек. Оставшийся срок они будут отбывать на родине.

Вернуть их в Афганистан президент Таджикистана обещал несколько месяцев назад, отвечая на соответствующий запрос из Кабула. При этом таджикская сторона заявила, что все таки некоторых заключенных не вернут. По информации посла Шарофиддина Имомова, это осужденные за особо опасные преступления – террористы или контрабандисты, нападавшие на пограничников.

Соглашение об обмене заключенными между двумя государствами было подписано еще в 2010 году. Процесс начался спустя несколько лет. В 2018 году, в частности, в Таджикистан были возвращены несколько десятков граждан этой страны, арестованных на афганской территории по обвинениям в терроризме и причастности к экстремистским организациям. Недавно список пополнил Баграм Табаров – сын бывшего лидера организации «Джамаат Ансаруллах» Амриддина Табарова, известного как «Домулло Амриддин».

Последняя группа граждан Таджикистана, содержавшихся в афганских тюрьмах, была возвращена несколько недель назад, сообщает издание «Фергана».