В Нигерии боевики Боко Харам убили десятки человек, собравшихся на похороны

В результате нападения в выходные со стороны боевиков «Боко харам» на похоронах в северо-восточном штате Борно в Нигерии погибли по меньшей мере 65 человек, сообщают местные власти.

Еще несколько десятков тел были обнаружены в воскресенье после нападения днем ​​ранее боевиков в деревне недалеко от столицы региона Майдугури.

«Эти 65 человек погибли и 10 получили ранения», сказал Мухаммед Булама, председатель местного правительства.

Булама сказал, что по его мнению нападение было ответом на убийство двумя неделями ранее 11 боевиков «Боко Харам» местными жителями, когда боевики приблизились к их деревне.

«Сельские жители сопротивлялись [предыдущему] нападению, убили 11 мятежников и захватили 10 автоматов АК-47 в ходе столкновения», - добавил он.

«В субботу, около 11:40 утра, мятежники отправились в ответную миссию, напав на скорбящих на кладбище в этом районе».

Лидер местного ополчения против «Боко харам» подтвердил число погибших, приведя несколько иную версию о нападении.

Буну Букар Мустафа сообщил агентству AFP, что 23 человека были убиты, когда они вернулись с похорон, и «остальные 42 были убиты, когда они преследовали террористов».

Примечательно, что ни одна группа не взяла пока что на себя ответственность за произошедшее, однако все отличительные черты указывают на группировку «Боко Харам».

Эта группа в течение десятилетия вела вооруженную группировку на северо-востоке Нигерии, в которой погибло около 27 000 человек и было перемещено более двух миллионов человек.

Несколько лет назад в группировке произошел раскол фракцией «Боко харам», верной своему давнему лидеру Абубакару Шекау, и местным филиалом ИГИЛ*.

Сообщается, что группировка Шекау еще менее избирательна в выборах целей, чем западноафриканская «провинция» ИГИЛ, и склонна к резне мирных жителей.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в воскресенье осудил нападение и приказал военно-воздушным силам и армии страны начать воздушное патрулирование и наземные операции, чтобы выследить нападавших, говорится в заявлении администрации президента.

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