В Казани прошла акция против видеонаблюдения в мечетях

Активисты Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) провели 25 июля пикет против установки камер наблюдения в мечетях. В акции, которая прошла в казанском парке Тинчурина, приняли участие около 20 человек, сообщает издание "Idel.Реалии".

Активисты стояли с плакатами "Татарстан=Синьцзян (Китай). Нет полицейскому государству!", "Министр связи РТ Хайруллин! Требуем отменить незаконную установку камер в мечетях!", "Конституция РТ, ст.37: Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. Свободы под надзором не бывает", "Мечеть — не тюрьма. Там шпионы не нужны", "Президент Минниханов. Ждем от вас защиты конституционных прав мусульман".

Председатель президиума ВТОЦ Фарит Закиев в беседе с "Idel.Реалии" констатировал, что ПАО "Таттелеком" "перепутал мечеть с супермаркетом, что совершенно неправильно".

Напомним, в начале июля стало известно, что ПАО "Таттелеком" готовится к реализации проекта по оснащению системой видеонаблюдения мечетей Казани. Об этом говорилось в письме компании на имя муфтия РТ Камиля Самигуллина.

В документе уточнялось, что для организации системы видеонаблюдения в установленный срок ПАО "Таттелеком" просит в кратчайшие сроки предоставить контактные данные представителей каждой мечети и организовать доступ сотрудников компании в мечети.

В муфтияте Татарстана утверждают, что данная их инициатива реализуется в рамках программы "Безопасный город" и поддержана имамами-мухтасибами Казани в интересах прихожан.

"Ее реализация не нарушает их конституционные права на неприкосновенность частной жизни, так как не предполагает разглашение персональных данных, — заявили в ДУМ РТ.

Однако, такие аргументы не впечатлили многих верующих.

В резолюции вчерашнего пикета было сказано, что "религиозные чувства граждан — сфера тонкая и интимная, здесь неуместны принуждение и грубые методы".

"Люди могут оскорбиться, что к ним проявляется недоверие. Узнав, что их станут снимать, они просто перестанут ходить в мечеть. Вопрос установки видеонаблюдения должно решать сообщество каждой мечети. Предлагаем мусульманам каждой мечети обратиться в Конституционный суд с вопросом о законности принудительной установки видеонаблюдения", — отмечается в резолюции.