Университеты Газы на грани закрытия из-за недостатка финансирования

Палестинские университеты в секторе Газа страдают от серьезного финансового кризиса, который угрожает продолжению их работы в следующем году, заявили в четверг преподаватели и администрация высших учебных заведений.

Во время встречи должностных лиц трех университетов (Исламский университет, Университет Аль-Азхар - Газа, Университетский колледж прикладных наук) с журналистами преподаватели и администрация университетов связали финансовый кризис со снижением числа учащихся, до 30% в настоящее время.

Яхья ас-Саррадж, член объединенного комитета по урегулированию кризиса университетов в Газе, сказал, что университеты страдают от значительного финансового кризиса.

«Этот кризис привел к неспособности университетов выплачивать зарплату преподавателям, поскольку выплаты университетским работникам достигают 28–35 миллионов долларов», - добавил Ас-Саррадж.

Он пояснил, что долги студентов перед университетами достигли в этом году от 28 до 35 миллионов долларов.

Ас-Саррадж выразил опасения, что университеты не смогут принимать студентов в следующем году из-за финансового кризиса.

Кроме того, нежелание студентов поступать в университеты угрожает обществу новыми социальными кризисами, которые, по его словам, могут привести к неожиданным бедствиям.

Аль-Саррадж призвал страны-доноры и палестинских должностных лиц «осознать серьезность и последствия ситуации, с которой сталкиваются университеты, и приложить усилия для спасения следующего учебного года».

Он также призвал предоставить «ссуды на содействие студентам, чтобы студент платил небольшую сумму в месяц, чтобы иметь возможность поступить в университет».

Д-р Мазен Хамада, вице-президент Университета Аль-Азхар в Газе по административным и финансовым вопросам, сказал, что финансовый кризис, с которым столкнулись университеты (Исламский университет, Университет Аль-Азхар в Газе, Университетский колледж прикладных наук), начался примерно с десять лет назад.

Он объяснил, что неспособность университетов покрыть финансовый дефицит угрожает следующему учебному году и возможности этих университетов продолжать свою работу.

По словам Хамады, число студентов, зачисленных в три университета, сократилось с 45 000 до менее 35 000 студентов.

Он отметил, что многие студенты «неохотно поступают в университеты, потому что они не могут платить за обучение из-за сложных экономических условий».

Хамада также указал, что около 10 000 студентов сегодня не могут закончить обучение, чтобы получить степени, потому что они не могут оплатить обучение.

«Это означает лишение палестинского общества или внешних сообществ 10 000 компетентных специалистов», - сказал Хамада в этой связи.

Он потребовал, чтобы соответствующие власти предоставили быстрые решения, чтобы помочь студентам покрыть их плату за обучение.

Хамада также призвал предоставить вспомогательные средства для предоставления университетских степеней студентам, отметив, что это может увеличить их надежду найти хорошую работу.

Напомним, что более 2 миллионов жителей Газы страдают от тяжелых экономических и бытовых условий, которые местные власти и представители ООН справедливо связывают с осадой Израиля.

Уровень бедности в Газе в настоящее время превышает 80 процентов, а уровень безработицы вырос примерно до 54 процентов, согласно данным Народного комитета против осады Газы и Центрального бюро статистики Палестины.

Согласно докладу, опубликованному Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций (ВПП) 19 декабря, около 70 процентов жителей Газы страдают от отсутствия продовольственной безопасности.