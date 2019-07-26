США-Турция: свободная торговля в обмен на деактивацию С-400?

Президент США Дональд Трамп направил сенатора Линдси Грэма для заключения взаимовыгодного соглашения для Турции и США, пытаясь изменить решение Анкары по покупке российской системы противоракетной обороны С-400, сообщают американские СМИ в четверг.

Послание Трампа о перспективных соглашениях по свободной торговле было передано министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, в обмен на отказ Турции от активации С-400.

«С-400, эта проблема может быть решена, и отношения могут процветать», - сказал Грэм министру иностранных дел. «Они могут быть беспроигрышными. Если С-400 будут активированы, то отношения примут очень темный оборот».

«Моя точка зрения на Турцию была такая: давайте сядем (поговорить) об С-400, давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле, которые изменили бы турецкую экономику, помогли бы американской экономике, дали бы нам гораздо более тесные экономические отношения», - сказал Грэм. в СМИ США.

«С-400 - это покупка на 4 миллиарда долларов. Их пришлось исключить из программы F-35, это потеря на 10 миллиардов долларов. Если бы были переговоры о соглашении о свободной торговле, результатом которых станет продукт, это коренным образом изменило бы экономику Турции. Я прошу, чтобы холодные головы преобладали».

Напомим, что Турция начала получать части С-400 в начале этого месяца. Трамп до сих пор придерживался мягкой позиции в отношении Турции, заявив в четверг, что он не предусматривает санкций "на данный момент".

Но Вашингтон все же ответил, удалив Турцию из программы по созданию истребителя F-35 - потеря для турецких оборонных подрядчиков на миллиарды долларов.

Слишком «мягким» отношением Трампа к Турции в этом вопросе недовольны многие наблюдатели в США, которые напоминают, что по весь комплекс санкции CAATSA (“О противостоянии противникам Америки посредством санкций”) был по сути принят с оглядкой на возможную мягкость Трампа по отношению к России.

В тоже время ряд экспертов считают, что санкции все равно неизбежны. Вопрос С-400 для турецких властей стал символом их независимости от Америки, а значит скорее всего они откажутся даже от сверхвыгодных предложений Вашингтона в обмен на неиспользование С-400.