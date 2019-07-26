ОАЭ посылает мирную делегацию в Иран

Советник верховного лидера Ирана по оборонным вопросам Хоссейн Дехган вчера объявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили ряд делегатов в Тегеран для мирных переговоров после продолжительной напряженности в регионе Персидского залива.

«ОАЭ стали американской базой для нанесения удара по национальной безопасности Ирана», - сказал Дехган «Аль-Джазире», указав, что Абу-Даби направил официальных посланников в Тегеран для обсуждения мира в регионе.

Дехган отметил, что действия ОАЭ обозначают то, что он назвал «провалом Абу-Даби».

Эксперты говорят, что движение ОАЭ в сторону нормализации отношений с Ираном стало уже вторым шагом, подрывающим союз с Саудовской Аравией, менее чем за два месяца. В воскресенье Абу-Даби заявил, что выведет свои войска из Йемена после нескольких лет боев вместе с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией против группировки йеменских хуситов, которых, как считается, поддерживает Иран.