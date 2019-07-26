У берегов Ливии произошла "худшая средиземноморская катастрофа года"

Десятки мигрантов, стремящихся к Европе, пропали без вести и, как считается, утонули в море после того как опрокинулись их резиновые лодки, на которых они плавали в Средиземном море. Об этом сообщает береговая охрана Ливии.

Пресс-секретарь ливийских морских пограничников Аюб Гассим говорит, что в четверг они спасли около 125 мигрантов. Агентство ООН по делам беженцев утверждает, что до 150 человек погибли в море.

Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по агентству, сказал в Твиттере: «Только что произошла худшая средиземноморская трагедия этого года».

Напомним, что Ливия стала основным каналом для африканских мигрантов и беженцев, бегущих в Европу, из-за сетей торговцев людьми и вооруженных группировок, которые процветают в гражданской войне после свержения диктатора Муамара Каддафи.

Недавние отказы европейских стран принимать мигрантов своих портах лишило их возможности оказаться на спасательных судах, управляемых НПО, что на несколько недель затягивает крайне опасное путешествие.

Международная организация по миграции подтвердила, что по крайней мере 426 человек погибли, пытаясь пересечь центральное Средиземноморье в этом году, исключая тех, кто вероятно погиб в результате инцидента в четверг.

Гуманитарная группировка SOS Mediterranee заявила в воскресенье, что возобновляет усилия по спасению мигрантов у берегов Ливии, через семь месяцев после того, как она отказалась от операций из-за трудностей, вызванных ограничениями стран ЕС.

Однако с середины 2017 года число мигрантов, рискующих совершить опасное путешествие, резко сократилось после того, как Италия заключила сделку с ливийской береговой охраной, которая согласилась помешать мигрантам отправиться в плавание и возвращать их к ливийским берегам, если их обнаружат в море.

Правозащитные организации подвергли критике эту политику, сославшись на ужасные условия содержания в тюрьмах для мигрантов в Ливии.