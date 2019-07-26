Умер президент Туниса: в стране объявлен траур, выборы перенесены

Президент Туниса Беджи Каид Эссебси скончался в возрасте 92 лет в четверг, всего за несколько месяцев до выборов в ноябре, оставил после себя весьма противоречивое наследие.

В конце июня президент был госпитализирован с тяжелой болезнью, а в четверг вернулся в реанимацию, сказал его сын, прежде чем государственное информационное агентство TAP подтвердило его смерть.

Первый демократически избранный президент страны Эссебси пришел к власти в 2014 году в качестве лидера и основателя партии «Нидаа Тунес», спустя три года после того, как в арабском мире начались восстания - начиная с Туниса.

Покойный президент был видной фигурой в режиме Зин аль-Абидина Бен Али.

Эссебси также занимал пост министра иностранных дел при основателе государства Хабибе Бургибе, а затем сменил свою верность в пользу Бен Али, который оставил его в качестве спикера парламента.

После свержения диктатора в 2011 году он стал премьер-министром, прежде чем был избран президентом, и стал одной из выдающихся фигур в послереволюционном Тунисе.

Будучи президентом, в отличие от Бен Али, Эссебси обладал гораздо более ограниченными полномочиями из-за новой конституции, гарантирующей демократические свободы.

Тунис запомнит его прежде всего как убежденного секуляриста, который совершил ряд реформ, призванных фактически упразднить традиционное мусульманское общество, или то, что от него осталось в Тунисе. Например, при нем был отменен закон, запрещающий мусульманкам вступать в брак с немусульманами, а кроме того, были отменены шариатские правила деления наследства.

В то же время он не смог справиться ни с волной терроризма ни с ухудшающимися экономическими условиями.

Тем не менее он считался объединяющей фигурой, на которую в качестве президента соглашались как секуляристы так и мусульманские демократы из «Ан-Нахды» — во многом потому что с ним ассоциировали стабильность, а сам он ничуть не стремился к авторитарному управлению.

В топ-листе старейших глав государств мира тунисский президент занимал почетное третье место — после премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммеда и британской королевы Елизаветы.

Между тем правительство Туниса объявило семидневный траур в стране. Временным президентом стал спикер парламента Мохаммед Энннасер. Именно он будет руководить страной до середины сентября, когда состоятся президентские выборы.

Напомним, что изначальной датой выборов было назначено 17 ноября. Однако, в связи со смертью президента Эссебси выборы были перенесены на более раннюю дату.