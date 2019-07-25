Количество таджикских трудовых мигрантов выросло на 20%

За первые шесть месяцев нынешнего года поток трудовых мигрантов из Таджикистана увеличился почти на 20 процентов. Большинство граждан Таджикистана едет на заработки в Россию, сообщает «Азия-Плюс».

Замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода сообщил журналистам на пресс-конференции в Душанбе, что за полгода в поиске работы республику покинули более 300 тысяч человек, примерно 40 тысяч из них – женщины. Это на 49 тысяч больше, чем за первую половину прошлого года.

Главным направлением миграции таджикистанцев остается РФ, куда отправилось 293 тысячи человек, еще 5,5 тысячи выехали в Казахстан. Из-за границы в Таджикистан за шесть месяцев вернулись чуть более 188 тысяч трудовых мигрантов, в том числе около 34 тысяч женщин. Это на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также Сангинзода отметил, что с помощью представительства Минтруда республики в России мигрантам были возвращены невыплаченные зарплаты в размере 13 млн рублей ($206 тысяч), аннулировано 20 постановлений районных судов в отношении граждан Таджикистана. Кроме того, само представительство Минтруда устроило на работу 6,4 тысячи граждан.

На вопрос журналистов, когда таджикистанцы смогут ездить на работу в Катар в рамках подписанного в феврале этого года соглашения, Сангинзода ответил, что там «очень жарко и влажно», а средняя зарплата строителей-мигрантов не превышает $350, что не устраивает таджикистанцев.

В июле этого года сообщалось, что Южная Корея подпишет с Таджикистаном соглашение в сфере трудовой миграции, однако в этой стране нет такого количества рабочих мест, как в России.

Как отмечает издание «Фаргана» в Таджикистане уже давно говорят о необходимости диверсификации направлений трудовой миграции. Пока же около 95% мигрантов из Таджикистана выезжают на заработки именно в Россию. В РФ трудятся, по разным данным, от одного до двух млн таджикских граждан.

Официально работающие в России таджикские мигранты получают в среднем 27,9 тыс. рублей, а нелегальные мигранты из этой республики зарабатывают около 25,1 тыс. рублей. Это самые низкие доходы среди зарплат всех иностранных граждан, приезжающих на заработки. По данным соцопросов, члены 52% таджикских семей по меньшей мере один раз выезжали на заработки за рубеж.

Напомним, что согласно недавно опубликованным данным, в 2019 году численность иностранцев, временно находящихся в России (в основном граждан СНГ), немного выросла на фоне двух предыдущих лет. По сравнению с 2018 годом больше всего выросла трудовая миграция из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.