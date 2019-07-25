Индонезия амнистировала женщину, записавшую непристойные предложения своего босса

В четверг парламент Индонезии утвердил амнистию для женщины, которая была заключена в тюрьму после записи непристойных телефонных звонков от ее босса. Это дело вызвало возмущение и предупреждения о том, что тюремный срок для женщины может отговорить жертв сексуального насилия от заявлений о преступлении.

Президент Джоко Видодо дал амнистию Баик Нуриль Макнун после того, как она исчерпала все другие законные пути в своем спорном случае.

Одобрение парламента было встречено громкими аплодисментами, а сама плачущая мать троих детей, которая находилась в зале, закрыла лицо руками, прежде чем поцеловать землю.

Эрма Сурьяни Раник, член парламента, зачитала заявление, подтверждающее решение, и сказала, что в данном случае «Баик Нурил был настоящей жертвой, а не преступником».

Макнун, которая работала в школе на острове Ломбок, в 2012 году записала часть непристойных телефонных звонков от директора школы, без его ведома, чтобы пожаловаться на сексуальные домогательства.

Затем она передала запись третьему лицу и распространила ее на электронных устройствах, что привело к тому, что директор потерял свою работу.

В 2015 году на Макнун заявили в полицию, и ее стали преследовать по законам, направленным на прекращение электронного распространения порнографических материалов.

Хотя дело было прекращено судом низшей инстанции, прокуроры подали его в Верховный суд, а Макнун была заключена в тюрьму на шесть месяцев и получила штраф в размере 500 миллионов рупий (36 000 долларов США).

Шри Нурхервати из Национальной комиссии по борьбе с насилием в отношении женщин говорит, что, хотя амнистия помогла отменить наказание Макнун, она мало что даст для решения проблемы сексуальных домогательств в Индонезии.

В последние годы в Индонезии было много громких дел, которые, по словам активистов, показывают, как часто жертвы наказываются за высказывания о сексуальных домогательствах.

Хотя некоторые женщины рассказывают о случаях сексуальных домогательств в рамках движения #MeToo, в целом индонезийки реже высказываются о насилии по сравнению с женщинами в некоторых других странах, говорят активисты.

В интервью перед принятием решения Макнун рассказала Reuters, что в случае амнистии она намеревается совершить малое паломничество (умру) в Мекку, а также проводить больше времени со своей семьей после долгого времени, проведенного в борьбе с этим делом.

«Если (женщины) страдают от чего-то, как я, пожалуйста, не бойтесь говорить», - сказал Макнун.