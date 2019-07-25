Три взрыва в Кабуле: больше десяти человек погибло

Три взрыва сотрясли столицу Афганистана Кабул, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и десятки других получили ранения.

По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел, первый взрыв был направлен на автобус с государственными служащими в восточном Кабуле около 8:10 утра в четверг, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и 10 получили ранения.

«Сначала взорвалась магнитная бомба, наклеенная на микроавтобус, затем террорист-смертник подорвался возле места нападения автобуса, и третий взрыв произошел, когда неизвестные боевики взорвали автомобиль», - сказал Насрат Рахими.

Рахими сказал, что автобус принадлежал министерству шахт и нефти, предупреждая, что число погибших может возрасти.

По словам официальных лиц, в результате второго взрыва смертника погибли по меньшей мере семь человек и ранены 20 человек По данным министерства внутренних дел, в третьем взрыве погибших не было.

Представитель талибов* взял на себя ответственность за один из взрывов в Кабуле, но отрицал причастность к двум другим нападениям.

Напомним что Талибан* продолжает совершать ежедневные нападения, в основном нацеленные на афганских силовиков, даже во время переговоров с США, направленных на прекращение 18-летней войны.

Некоторые наблюдатели говорят, что талибы усиливают атаки, чтобы получить больше рычагов в переговорах.

В другом месте в Афганистане семь мирных жителей - шесть женщин и ребенок - были убиты в результате взрыва на обочине дороги в восточной афганской провинции Нангархар, сообщили в канцелярии губернатора провинции.

Четверо других, в том числе одна женщина, получили ранения в результате инцидента в четверг, который произошел в районе Хогьяни.

Согласно заявлению администрации губернатора, придорожная бомба ударила по мини-автобусу с семьей, направлявшейся на свадьбу.

Между тем, по меньшей мере 35 полицейских были убиты во время нападения талибов на объекты в северной афганской провинции Тахар, сообщил агентству DPA бывший губернатор района Сайед Мехрабуддин.

По его словам, по меньшей мере 12 человек, в том числе шесть полицейских, были ранены в ходе пятичасовой битвы в среду вечером в Ишкамишском районе.

Однако другой чиновник, член провинциального совета Мавлави Кераматулла, сказал, что число погибших составило 43 полицейских, еще девять пропали без вести. Он сказал, что бойцы талибов захватили базу и уничтожили ее перед тем, как уйти.

* - запрещены в РФ