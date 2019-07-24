Террор против ЛГБТ-активистов в России: что за ним стоит?

На днях в Санкт-Петербурге была убита Елена Григорьева (на фото), которая ранее сообщала в полицию и социальные сети об угрозах ей в связи с ее общественной активностью.

Ряд СМИ поспешили окрестить ее как "ЛГБТ-активистку" и всячески делали акцент именно на этом направлении ее деятельности. Однако оно было далеко не единственным - Григорьева была гражданской активисткой и оппозиционеркой в широком смысле слова, устраивала пикеты в защиту самых разных политзаключенных, включая Оюба Титиева, ингушских оппозиционеров, крымских татар, а также выступала против войн в Украине, Сирии и т.д. На Западе таких людей как она называют SJW (борец за социальную справедливость) - термином, который одни воспринимают патетически, другие, напротив, как повод для насмешек. Однако то, что в условиях свободного общества и политической конкуренции может быть предметом дискуссий или "тролинга", в стране, где участие в протестных акциях чревато серьезными проблемами, может иметь совсем другую цену.

На фоне этого убийства стало известно и об угрозах, официально распространенных в адрес Григорьевой и других ЛГБТ активистов неким движением "Пила против ЛГБТ".

Как же следует относиться к подобным убийствам, другим личным расправам и угрозам нам, мусульманам в путинско-гундяевской России?

Прежде всего, хотим отметить, что как мусульмане мы, безусловно, противостоим ЛГБТ движению, особенно когда оно пытается продвигать свою повестку в мусульманской среде. Мы считаем содомию богомерзким явлением, ее совершение большим грехом, а ее публичную демонстрацию и возведение в норму - моральным разрушением общества. И уж тем более это касается радикального ЛГБТ-фундаментализма, который добивается не просто легализации этого явления и уравнивания его во всех правах с нормальными мужчинами и женщинам (в т.ч. на заключение брака, усыновление детей и т.п.), но и запрета на его критику и занимается травлей "гомофобов", в которые записываются все, кто имеют взгляды на эту проблему, основанные на коранических, библейских или талмудических ценностях.

Вместе с тем важно понимать, что конкретное практическое отношение к этим явлениям зависит от той ценностной, политической и правовой рамки, в которой существует то или иное общество.

Если это религиозное общество и государство - это один вопрос. Путинско-гундяевская Россия сплошь и рядом пытается вести себя так, как будто бы является таковым, но тогда у нас возникают серьезные вопросы. А зачем она имеет конституцию, провозглашающую принципы светского государства, в том числе, свободу вероисповедания, равенства конфессий и их отделение от власти? Почему бы тогда не принять основной закон, в котором будет открыто определено, на каких принципах в стране действительно строятся власть и общество? Может быть, он не принимается для того, чтобы у страны вообще не было закона и она жила по конституции, фиктивность которой всем очевидна, и которую власти могут попросту игнорировать? Но в таком случае надо понимать, что в подобной стране, где в принципе нет закона - ни светского, ни религиозного - бесправны и незащищены абсолютно все группы населения, светские и религиозные, что мы наблюдаем каждодневно.

Если говорить конкретно о гомосексуалистах, то надо понимать, что первые лица российского режима, когда им это выгодно, постоянно заявляют, что они терпимы к этому явлению. Да и как может быть иначе, когда его носители составляют значительную часть властного истеблишмента, будь то политического, пропагандистского или культурно-развлекательного...

Так почему тогда пресловутые борцы против ЛГБТ объявляют войну не им, а исключительно гражданским активистам, вовлеченным в оппозиционную и правозащитную деятельность? К этому риторическому вопросу вернемся чуть позже.

Да, нам могут возразить, что в отличие от скрытых гомосексуалистов во власти и около нее, ЛГБТ-активисты как раз опасны тем, что добиваются легализации в России этих явлений. Но какую это представляет опасность, если власть, да и общество в целом не принимают эти взгляды и не собираются идти на соответствующие изменения в законодательстве? Разве несколько человек, выходящих с плакатами в поддержку ЛГБТ, могут этого добиться? Очевидно нет, так как они никаких решений не принимают.

Как очевидно и другое - если сегодня начнутся внесудебные расправы с ними за их позицию и общественную деятельность, то завтра они начнут происходить и с другими, под тем или иным благовидным предлогом. Да, собственно, почему завтра - мы прекрасно знаем, что они начались еще "вчера", в частности против мусульман, а сегодня - судебные и внесудебные - идут и против иеговистов, евангелистов, баптистов, а также оппозиционных активистов самых разных взглядов, включая прорусских и православных. И на этом фоне выделить какую-то одну категорию и думать, что можно одобрять такие расправы в отношении ее представителей, но не всех остальных - в лучшем случае наивно. Потому что, либо права есть у всех и все будут защищены при выражении своего мнения и общественной позиции, либо их в итоге не будет ни у кого, при этом одни будут поддерживать расправы над ЛГБТ-активистами, другие над мусульманами, третьи над иеговистами, четвертые над русскими националистами, а те, кто находятся как бы над схваткой, будут и дальше разделять и властвовать.

И теперь снова вернемся к вопросу о том, что реально может стоять за этими угрозами в адрес ЛГБТ-активистов. Показательно, что авторы этих угроз не просто не скрывают своих связей с властью, но и подчеркивают их. При этом они угрожают не Володину, Грефу или провластным открытым геям вроде Алексеева и Красовского, а исключительно тем, кто связан с оппозиционной активностью, стоящей поперек горла у властей и силовиков. Также угрозы адресуются "Новой газете" и Русской службе "Радио Свободы", СМИ, у которых, может быть, 1/10 часть контента посвящена теме ЛГБТ, но которые при этом постоянно освещают беспредел властей и силовиков против самых разных граждан России, в том числе и мусульман.

Так кто же в таком случае заинтересован под прикрытием борьбы с ЛГБТ расправляться с оппозиционными активистами и СМИ? Ответ очевиден, как очевидно и то, как нам к этому относиться.

Если мы собираемся жить в условиях правового светского государства, а это единственная реалистичная форма правового государства для России, чья власть сама не пойдет на введение Шариата или Номоканона (потому что тогда руки и головы придется перерубить всем им), то все общественные дискуссии и принятия общественно значимых решений должны осуществляться в правовом поле. И в этом поле мы первые готовы противостоять ЛГБТ-фундаменталистам и оппонировать их планам навязывать обществу в качестве нормы то, что религиозные и просто консервативные люди считают нечестием. А конечные решения по таким вопросам будут принимать избиратели, которые не только в России, но и многих других консервативных странах - и мусульманских, и христианских - отнюдь не горят желанием легализовать гей-браки, усыновления гей-семьями детей и т.п.

Но что мы точно и однозначно должны отвергать - это расправы над оппозиционными и гражданскими активистами, под какими бы предлогами они ни совершались. Ведь для тех, кто в них заинтересован, это всего лишь предлоги...