Йеменские хуситы заявляют, что не имеют связей с Ираном

Йеменское движение «Ансаруллах», более известное как хуситы, заявило, что не имеет никаких связей с Ираном. В принципе, это не новость, и хуситы всегда настаивали на отсутствии связей с Ираном, но на встрече с председателем Международной кризисной группы Робертом Малли в столице Йемена Сане об этом снова заявил глава Высшего политического совета движения Мехди Мешат, сообщает агентство SABA.

По словам Мешата, повстанцы движения «Ансаруллах» (хуситы) готовы прекратить ракетный обстрел и атаки БПЛА в Саудовской Аравии и начать политический процесс при условии, что Эр-Рияд предпримет аналогичные шаги и облегчит ввоз гуманитарной помощи.

«Информация о том, что хуситы связаны с Ираном, не соответствует действительности. Подчеркну, что мы не связаны с Ираном», - сказал Мешат.

Напомним, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади, а также коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.